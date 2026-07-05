ВСУ поразили ключевой аэродром РФ в Крыму: в Генштабе сообщили детали

Также пострадали два автомобильных моста.

В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Гвардейское" на временно оккупированном Крыме, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных аэродромов Российской Федерации на временно оккупированном Крымском полуострове. Он используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники", – говорится в сообщении в Telegram.

Также под ударами Сил обороны оказались автомобильный мост через реку Грузкий Яланчик в районе Гусельникового и автомобильный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области.

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В Генштабе отмечают, что противник использовал их для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме того, были поражены три склада боеприпасов противника – в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска в Луганской области и Преображенки Херсонской области.

Предыдущие удары ВСУ по Крыму – что известно

Как сообщал УНИАН, в середине прошлого месяца Силы обороны Украины наносили удары по военному аэродрому "Гвардейское", там произошел пожар.

Тогда представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказывал, что, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме "Гвардейское" – пожары, и, по предварительным данным, "прилетело" на технические площадки, где готовится к вылету боевая авиация.

Эксперт напомнил, что ранее на этом аэродроме были уничтожены места хранения "Шахедов" и "Гераней", которые на юге терроризируют население и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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