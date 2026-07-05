Не численность армии и не оружие: турецкий эксперт назвал самое главное в современной войне

Из войны в Украине можно извлечь несколько важных уроков о том, как нужно вести современную войну.

Война России против Украины показала, что ключевое значение имеют не численность войск или количество вооружения, а способность армии быстро адаптироваться к новым вызовам и совершенствовать накопленный опыт.

Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал эксперт и стратег в области оборонных технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности Альпер Озбилен. По его словам, главный урок заключается в том, что сегодня ход войны определяет уже не численность армий, а скорость их адаптации к изменениям.

"Война в Украине четко показала, что соперничество великих держав больше нельзя оценивать только по количеству военных, танков или самолетов", – сказал Озбилен.

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Он считает, что на сегодняшний день преимущество на поле боя обеспечивает способность интегрировать людей и традиционные виды вооружений с системами принятия решений на основе искусственного интеллекта, беспилотными платформами, средствами радиоэлектронной борьбы и данными в режиме реального времени.

"Украина доказала, что война – это не статический процесс, а среда непрерывного обучения и трансформации", – сказал Озбилен.

Он считает, что способность Украины быстро преобразовывать данные с поля боя в новые тактические решения и технологические обновления обеспечила ей оперативную гибкость.

При этом он отметил, что война все равно не изменила стандарты для совместных операций, логистики и оперативной совместимости.

"Но конкурентное преимущество будут иметь те армии, которые будут придерживаться этих стандартов и в то же время развивать высокую способность к адаптации", – добавил Озбилен.

Турецкий эксперт также подчеркнул, что опыт Украины доказал: способность к адаптации и инновациям является стратегическим ресурсом, не менее важным, чем огневая мощь.

Другие новости о войне

Недавно издание Kyiv Post оценило, чем закончится война в Украине. Журналисты отметили, что из 5 сценариев, которые существовали ранее, осталось 2. В частности, полного завоевания Россией или капитуляции Украины больше не предполагается.

Кроме того, Atlantic Council писал, что Путин рассматривает возможность массовой мобилизации, стремясь вернуть себе инициативу на фронте.

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