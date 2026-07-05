Боржемская показала своего нового избранника (фото)

Спортсменка прогулялась с возлюбленным по вечернему Киеву.

Известная украинская фитнес-тренерша и тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала кадры с возлюбленным.

Ранее 45-летняя спортсменка отмечала, что их отношения длятся менее года, однако она уже "засветила" обручальное кольцо на пальце. О своём избраннике Марина ранее говорила так:

"Для меня никто в моей жизни еще никогда не сделал столько шагов и столько всего по умолчанию, сколько сделал этот человек".

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А на днях в своём Instagram Боржемская опубликовала снимки с возлюбленным во время прогулки по Киеву. К слову, лицо мужчины она решила не показывать.

"Счастливы не те, у кого больше, а те, кто умеет благодарить за сегодня", – написала Марина.

Кстати, компанию паре составила и дочь фитнес-тренера Оливия.

Напомним, спортсменка прожила 22 года в браке с украинским боксёром Вячеславом Узелковым. У них родилось двое общих детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Восемь лет назад звездная чета скандально развелась. В начале 2024 года мужа экстренно госпитализировали в столичную больницу, где ему сделали операцию на сердце. Однако на 45-м году жизни боксер скончался.

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