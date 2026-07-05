Украина пытается укомплектовать армию иностранцами, но есть проблема, – Business Insider

Самые высокие в мире зарплаты пехотинцев – это основное условие, но это ещё не всё.

Украина пытается решить проблему нехватки личного состава, предлагая иностранным добровольцам более высокие зарплаты и более длительные срочные контракты для службы в пехотных и штурмовых подразделениях. В то же время успех этой инициативы будет зависеть не только от количества новобранцев, но и от того, удастся ли убедить их оставаться на службе дольше, пишет Business Insider.

Как отмечает издание, в прошлом месяце украинские власти представили масштабное обновление системы денежного обеспечения военнослужащих. Для пехоты и штурмовых подразделений вводятся контракты сроком от шести до 14 месяцев. В зависимости от количества дней непосредственного участия в боевых действиях средний месячный доход может составлять около 300 тыс. грн, а максимальный – до 460 тыс. грн.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что это должно сделать службу более привлекательной для иностранцев, ведь речь идет о "самых высоких зарплатах в мире для пехоты". Заявляется, что целью является укомплектование иностранцами 30–50% таких должностей.

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Издание отмечает, что именно пехотные и штурмовые подразделения остаются одними из самых опасных на фронте. Из-за постоянной угрозы ударов дронов даже выход на передовые позиции часто представляет смертельный риск, поэтому высокие выплаты могут стать важным стимулом для новых добровольцев.

Впрочем, как рассказал командир добровольческого подразделения Chosen Райан О'Лири, проблема заключается не только в привлечении новых людей. По его словам, многие иностранцы традиционно воспринимают шестимесячный контракт как конечную точку службы. К моменту завершения базовой подготовки и прибытия в боевое подразделение у них нередко остается всего несколько недель для выполнения боевых задач, после чего они покидают Украину.

Собеседники Business Insider также отмечают, что за более чем четыре года полномасштабной войны мотивация добровольцев изменилась. Если в 2022 году многие приезжали из идеологических или политических соображений, то теперь всё большее значение приобретают финансовые условия.

Иностранный боец с позывным Канте отметил, что Украина уже конкурирует не только за идейных добровольцев, но и за опытных военных на международном рынке. "Если вы хотите привлечь людей, вы должны платить", – подчеркнул он, добавив, что уровень вознаграждения должен быть конкурентоспособным по сравнению с другими горячими точками мира.

Вместе с тем, как отмечает издание, одних лишь высоких зарплат может быть недостаточно. О'Лири считает, что удержанию иностранных военных мешают также ограниченный доступ к украинским цифровым военным системам и меньшее количество повседневных льгот по сравнению с украинскими военнослужащими. По его мнению, государство должно обеспечить для иностранцев максимально равные условия службы.

Автор материала отмечает, что в украинской армии в целом положительно оценивают новые контракты. В частности, американский ветеран Чарли, который сейчас претендует на службу в 3-м армейском корпусе Украины, назвал новые условия "позитивными шагами", которые должны не только поощрять иностранцев приезжать в Украину, но и мотивировать их оставаться на службе дольше минимального шестимесячного срока.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в начале российского вторжения существовало пять возможных сценариев завершения войны, но благодаря сопротивлению Украины уже отпали три худших варианта – завоевание, частичная и полная капитуляция. По словам экспертов, теперь остаются лишь два пути: односторонний вывод российских войск или урегулирование путем переговоров.

При этом условия для переговоров существенно изменились в пользу Украины, которая находится в самом сильном положении с 2022 года. В то же время издание предупреждает о риске затяжной войны, ведь история знает примеры, когда государства продолжали воевать, несмотря на огромные затраты, из-за личных мотивов лидеров, как в случае с Путиным.

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