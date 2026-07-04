Туристы массово покидают раскаленный юг Европы: куда они едут теперь

Европейцам и дома хватает жары, поэтому отдыхать теперь едут на север, а не на юг.

После рекордной волны жары, обрушившейся на Европу в конце июня, всё больше туристов начали искать более прохладные направления для летнего отдыха. Как пишет издание TimeOut, резко растет интерес к так называемым "coolcation" – путешествиям в страны с более умеренными температурами, которые позволяют избежать изнурительной жары.

Как отмечает автор публикации, несмотря на то, что Европа еще не оправилась от июньской жары, синоптики предупреждают о возможном повторении высоких температур в июле. На этом фоне всё больше путешественников решают отказаться от традиционных южных курортов в пользу более прохладных регионов Северной Европы.

По информации издания, новый туристический тренд заключается в осознанном выборе направлений с более комфортным климатом. Речь идет прежде всего о городах Северной Европы, где вместо изнурительной жары туристы могут наслаждаться свежим воздухом, зеленой, не выжженной природой и умеренными температурами.

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"Это появление "coolcation" – тенденции намеренно бронировать северные направления, чтобы обменять жаркие дни на живописные пейзажи, а жаркие бессонные ночи – на свежий воздух фьордов", – говорится в публикации.

Лидером рейтинга лучших мест для такого отдыха стал шведский город Гетеборг. Издание объясняет его популярность комфортной средней температурой в августе – от 13 до 21 градуса Цельсия, а также меньшим количеством туристов по сравнению со Стокгольмом. Среди преимуществ города называют каналы, разноцветные деревянные дома, морское побережье и возможность путешествовать по островам южного архипелага на паромах.

Интерес к Гетеборгу, по данным туристического агентства Opodo, вырос на 33%. Второе место занял Стокгольм, популярность которого выросла на 22%. Шведская столица расположена на 14 островах, поэтому вода всегда рядом, а местная культура общественного купания помогает легко переносить тёплые дни. Среди рекомендуемых мест – озеро Гелласгорден недалеко от центра города, средневековый район Гамла-Стан и Стокгольмский архипелаг с более чем 30 тысячами островов.

В десятку лучших европейских направлений для "прохладного" летнего отдыха в 2026 году также вошли Цюрих и Женева (Швейцария), Осло (Норвегия), а также Инсбрук и Зальцбург (Австрия).

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Как писал УНИАН, лондонская пиццерия Napoli on the Road третий раз подряд возглавила рейтинг лучших заведений Европы по версии гида 50 Top Pizza Europa, став первым заведением, удерживающим первое место три года подряд.

Второе место заняла Baldoria в Мадриде, третье – французская IMperfetto, а еще одно лондонское заведение 50 Kalò оказалось на четвертой строчке. При этом итальянские пиццерии имеют отдельный рейтинг и не входят в общий европейский список.

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