Что такое РЭБ и как он действует против дронов: объяснения экспертов

По словам аналитиков, под воздействием РЕБ дрон теряет связь или ориентацию в пространстве.

В работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) существует два основных механизма. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Первый механизм - это подавление сигнала. Средства РЭБ создают сильный радиошум, из-за которого беспилотник теряет связь с наземным пунктом управления.

Второй - спуфинг, а именно подмена спутниковых сигналов GPS. В таком случае дрон получает неверные координаты, сбивается с маршрута или теряет ориентацию.

Видео дня

Как подчеркнул журналистам product owner направления РЭБ TAF Industries Максим Тефтул, средства РЭБ воздействуют на приемник радиосигнала.

"В системе "пилот-дрон" есть два таких приемника: один на дроне - он принимает сигнал управления от пилота и сигналы от систем геопозиционирования; второй на пульте оператора - он принимает видео с дрона. Дрон нейтрализован, если подавлено либо управление, либо видео", - говорится в материале.

В то же время работа радиоприемника зависит от его способности выделить полезный сигнал из фоновой электромагнитной среды. Для этого мощность сигнала должна превышать мощность шума на определенную величину.

"Средства РЭБ генерируют радиоволны на частотах каналов управления или видео дрона, искусственно снижая отношение сигнал/шум ниже порога чувствительности приемника. Для успешного подавления мощность помех средства РЭБ на антенне приемника дрона или пилота должна быть выше мощности полезного сигнала", - объяснили в публикации.

Речь идет о своеобразной силовой борьбе, поэтому средства РЭБ генерируют помехи мощностью 50 и более Вт, значительно превышая мощность передатчиков в системе "пилот-дрон". Поэтому одни средства РЭБ действуют против приема дроном команд управления, другие - против приема пилотом видео, а третьи - против приема дроном навигационных сигналов.

"В результате воздействия РЭБ дрон теряет связь или ориентацию в пространстве. В зависимости от заложенных в его систему алгоритмов это приводит к аварийному возвращению на базу, вынужденной посадке, зависанию в воздухе или неуправляемому падению", - подытожили в материале.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что новые реактивные дроны РФ становятся проблемой для украинской ПВО. В частности, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что скорость новых дронов превышает возможности украинских перехватчиков.

"Эти дроны больше не находятся в зоне досягаемости дронов-перехватчиков, скорость которых составляет до 300 км/ч. Это означает, что мобильные огневые группы и противодроновые перехватчики больше не могут быть основной опорой. Приходится использовать ракеты", - подчеркнул он.

В то же время профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета Филлипс Пейсон О'Брайен написал, что украинские дроны разрушают миф о безопасности Москвы и парализуют российский тыл. По его словам, попытки Кремля перебросить системы ПВО из других регионов для защиты Москвы лишь обнажают остальную территорию РФ, делая её уязвимой для новых атак.

Вас также могут заинтересовать новости: