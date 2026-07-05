Это трагедия: обозреватель раскрыл, как изменилась Турция при Эрдогане

То, что произошло с Турцией при Эрдогане - это трагедия, считает обозреватель и добавляет, что теперь стране не место в НАТО.

В 1952 году Турция присоединилась к НАТО по инициативе Гарри Трумана, что не только предотвратило советское морское господство, но и помогло обеспечить поставки нефти в регион.

Но, как пишет в колонке для The Telegraph обозреватель Джейк Уоллис Саймонс, в эпоху президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, натовское влияние иссякло.

"В своем исламистском воплощении Турция превратилась в кукушку в гнезде НАТО. Всего за несколько дней до саммита в Анкаре, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан выступил с израильскофобской тирадой", - написало издание.

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Обозреватель рассуждает, что учитывая, что Турция стала одним из важнейших зарубежных финансовых центров ХАМАС, заявления Фидана были сильно надуманными.

"Однако симпатия между Турцией и джихадистами Газы не случайна. Эрдоган давно является влиятельным сторонником "Братьев-мусульман", будь то правительство Мухаммеда Мурси в Египте или связанные с ним движения по всему арабскому миру. Все это, похоже, часть стратегии", - объяснил Саймонс.

Кроме того, как отметил журналист, Эрдоган сыграл ключевую роль в стратегическом провале вашингтонской кампании против Ирана, незаметно убедив президента США Дональда Трампа отказаться от плана использования курдских сухопутных войск для свержения режима в Тегеране.

"Однако Трамп, который странным образом очарован турецким демагогом, не заметил, что им манипулируют", - высказал мнение обозреватель.

Он отметил, что несмотря на прошлые разногласия, сейчас "для Трампа турецкий тиран занимает второе место по популярности после Владимира Путина".

Наследие Ататюрка разрушено

То, что произошло с Турцией - это трагедия. После распада Османской империи Мустафа Кемаль Ататюрк заменил исламское право гражданским. Консервативный ислам был ограничен сельской местностью, а исламистские сети ушли в подполье.

Даже когда политический ислам начал возвращаться в 1970-х и 1980-х годах, светская культура оставалась доминирующей. Однако все начало меняться в 2017 году, когда Эрдоган внес конституционные изменения, которые сосредоточили власть в его руках, за которыми последовало усиление ограничений для журналистов, давление на политических оппонентов и ограничение свободы выражения мнений и собраний.

"Начинался процесс разложения", - констатировал журналист.

Этот экспансионистский режим заполняет региональный вакуум власти. Он укрепляется тесными союзами с Катаром, который является еще одним сторонником "Братьев-мусульман", и Пакистаном.

Сирией сейчас правит экс-командир "Аль-Каиды" Ахмед аш-Шара, пришедший к власти при поддержке Турции. Победа Азербайджана в Нагорном Карабахе в 2020 году, частично обеспеченная турецкими беспилотниками, проложила путь к его окончательному захвату в 2023 году. На Западе Турция оказывает скрытое влияние на потоки газа и мигрантов в Европе, в то время как по всему мусульманскому миру ее популярные "мягкие силы" в виде телесериалов и фильмов уже давно завоевывают сердца и умы миллионов людей.

Журналист выразил мнение, что эта проблема никуда не денется, поэтому нужен четкий механизм исключения из НАТО.

"Те, кто разрабатывал Североатлантический договор, не проявили дальновидности... Альянсу крайне необходим американский президент, способный склонить Эрдогана на сторону западной повестки дня. Однако при нынешнем тщеславном, некомпетентном и капризном руководстве свободного мира наследие Трумана умирает", - констатировал обозреватель.

Другие новости о Турции

Как сообщал УНИАН, турецкий истребитель KAAN может не взлететь, поскольку США блокируют программу. В частности, в Палату представителей США внесли резолюцию, которая может заблокировать поставки американских двигателей для турецкого истребителя KAAN.

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