Советский 'Жигуль' продают за баснословные деньги: что в нем необычного

Недавно на сайте eBay появилось объявление о продаже совершенно уникального автомобиля. Он стоит столько, за сколько можно приобрести новые машины. Как пишет Vaol, речь идет о продаже "Лады" 2105 VFTS, которая является оригинальной.
"Автомобиль был переоборудован раллийной командой австрийского импортера "Лады" Руди Стола в соответствии со спецификацией VFTS и до 1989 года участвовал в раллийном чемпионате Австрии. После этого он десятилетиями простоял в гараже, а в 2018 году его нынешний владелец профессионально отреставрировал. Поскольку оригинальных VFTS было выпущено всего несколько сотен, этот экземпляр считается настоящей коллекционной редкостью", - отмечается в материале.
Сейчас "Ладу" 1980 года выпуска продают на западе Венгрии, в городе Сархида, а ее цена составляет 403 тысячи гривен.
Издание напомнило, что автомобильный завод был основан в 1966 году в рамках соглашения о сотрудничестве между советским правительством и итальянским производителем Fiat. Производство советского автомобиля "Лада" (или "Жигули") началось в 1970 году в городе Тольятти (РФ).
На данный момент старые "Лады" популярны как ретроавтомобили и как транспортные средства для хобби.
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Также бывший владелец электромобиля Tesla честно подсчитал все расходы за шесть лет. По его словам, расходы на зарядку оказались ниже, чем он ожидал.