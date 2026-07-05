Советский 'Жигуль' продают за баснословные деньги: что в нем необычного

На данный момент старые "Лады" пользуются популярностью как ретроавтомобили.

Недавно на сайте eBay появилось объявление о продаже совершенно уникального автомобиля. Он стоит столько, за сколько можно приобрести новые машины. Как пишет Vaol, речь идет о продаже "Лады" 2105 VFTS, которая является оригинальной.

"Автомобиль был переоборудован раллийной командой австрийского импортера "Лады" Руди Стола в соответствии со спецификацией VFTS и до 1989 года участвовал в раллийном чемпионате Австрии. После этого он десятилетиями простоял в гараже, а в 2018 году его нынешний владелец профессионально отреставрировал. Поскольку оригинальных VFTS было выпущено всего несколько сотен, этот экземпляр считается настоящей коллекционной редкостью", - отмечается в материале.

Сейчас "Ладу" 1980 года выпуска продают на западе Венгрии, в городе Сархида, а ее цена составляет 403 тысячи гривен.

Видео дня

Издание напомнило, что автомобильный завод был основан в 1966 году в рамках соглашения о сотрудничестве между советским правительством и итальянским производителем Fiat. Производство советского автомобиля "Лада" (или "Жигули") началось в 1970 году в городе Тольятти (РФ).

На данный момент старые "Лады" популярны как ретроавтомобили и как транспортные средства для хобби.

Другие интересные материалы об автомобилях

Ранее УНИАН рассказывал, что произойдет, если разогнать автомобиль до максимальной скорости. Известно, что в большинстве современных автомобилей ограничитель скорости интегрирован в систему электронного управления двигателем (ECU).

Также бывший владелец электромобиля Tesla честно подсчитал все расходы за шесть лет. По его словам, расходы на зарядку оказались ниже, чем он ожидал.

Вас также могут заинтересовать новости: