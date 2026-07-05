Как улучшить качество сна после 50 лет: 4 метода, которые действительно работают

Для этого не нужно менять весь образ жизни.

Научиться улучшать качество сна не требует полного изменения образа жизни. Многие из нас замечают, что, достигнув середины жизни, тот легкий сон, на который мы когда-то рассчитывали, становится на удивление труднодостижимым.

Однако несколько небольших и продуманных изменений могут иметь большое значение, пишет Mediafax. Врач холистической медицины Таз Бхатия дала советы для женщин старше 50 лет,.

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"Есть очень хорошие способы улучшить сон по мере старения. Просто помните, что вашему организму может понадобиться несколько стратегий, чтобы полноценно отдыхать, поэтому продолжайте пробовать, пока не найдёте то, что работает для вас", – отметила она.

Сначала поговорите с врачом

Прежде чем внедрять новые привычки сна, стоит поговорить со своим врачом – особенно если вы чувствуете, что что-то не так.

"Если вы храпите или весь день чувствуете себя в тумане, у вас может быть апноэ во сне", – объяснила доктор Бхатия. Это состояние, при котором дыхание останавливается и возобновляется в течение ночи, пробуждая вас из более глубокого сна и создавая нагрузку на сердце, лёгкие и мозг.

Средство от этого распространенного нарушения сна может оказаться проще, чем вы ожидаете. Аппарат CPAP – стандартное лечение апноэ во сне – помогает улучшить поток воздуха. Он защищает ваше здоровье в долгосрочной перспективе и позволяет спать глубоко, показывает источник.

Омега-3 жирные кислоты помогают улучшить сон

То, что вы едите в течение дня, влияет на ночной отдых сильнее, чем большинство из нас осознаёт. Омега-3 жирные кислоты особенно хороши для улучшения сна.

"Омега-3 жирные кислоты могут уменьшать воспаление, помогая раскрыть дыхательные пути и облегчить боли, нарушающие сон", – заявляет доктор Бхатия. Она предлагает съедать несколько порций дикого лосося каждую неделю, а также ежедневно посыпать семенами льна или чиа овсянку, йогурт или смузи. Только по возможности избегайте обильных приёмов пищи незадолго до сна – они могут мешать сну.

Доказано, что качественная добавка рыбьего жира помогает взрослым быстрее засыпать и отдыхать глубже. Как всегда, посоветуйтесь с врачом, прежде чем добавлять что-то новое.

Аминокислота, дающая ощущение спокойствия

Если причина ваших проблем со сном – беспокойный ум, этот совет для вас. Матча – тот самый ярко-зелёный порошковый зелёный чай – является важным источником L-теанина.

Это аминокислота, которая мягко способствует ощущению спокойствия, не вызывая при этом сонливости в течение дня.

Попробуйте добавить порошок матча в утренний смузи или насладитесь латте с матча с низким содержанием сахара в качестве послеобеденного удовольствия. Единственное предостережение доктора Бхатии: пить кофе без кофеина после обеда, чтобы немного кофеина не испортило вам отход ко сну.

Магний может помочь улучшить качество сна

Магний переживает заслуженный момент славы, когда речь заходит об улучшении качества сна. "Этот минерал помогает успокоить перевозбуждённые нервы и расслабить мышцы", – отмечает доктор Бхатия. Эти два эффекта обеспечивают более глубокий и спокойный сон, согласно источнику.

Однако не все формы одинаковы. Она рекомендует бисглицинат магния (Serenease – бренд, который она предпочитает). У него высокая биодоступность, и он мягок для желудка.

Изменения сна в среднем возрасте – обычное дело. Однако это не то, что просто нужно терпеть. Будь то визит к врачу, изменение питания, чашка успокаивающего чая или конкретная добавка – реальные решения действительно существуют, показывает источник.

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