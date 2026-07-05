Мужчина перестал посещать секонд-хенды после 'грустного изменения': что его разочаровало

Многие критикуют секонд-хенды за то, что они наживаются на бурно развивающемся тренде, завышая цены.

Секонд-хенды стали невероятно популярны в последние годы. Здесь можно найти уникальные и стильные вещи по очень дешевой цене, да и сам процесс поиска "сокровищ" многим доставляет удовольствие.

Однако сейчас всё больше поклонников секонд-хендов начинают в них разочаровываться, пишет Mirror. Многие критикуют секонд-хенды за то, что они якобы наживаются на бурно развивающемся тренде, завышая цены на свои товары.

Так, продавец подержанных вещей Джордан Ли, который регулярно посещает секонд-хенды, а потом публикует свои находки в соцсетях, опубликовал пост, в котором пожаловался, что почти перестал посещать секонды из-за одного "грустного изменения".

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"Честно говоря, я больше не так часто хожу в благотворительные магазины, особенно в крупные, известные сети, просто из-за цен. Независимо от того, заглядываешь ли ты туда, чтобы попытаться перепродать вещи в интернете, или просто надеешься найти выгодную покупку, иногда создается ощущение, что весь смысл этого дела утрачен", – написал он в своем посте.

Джордан также предположил, что благодаря платформам для перепродажи вещей, опытные покупатели часто могут найти те же самые бренды в отличном состоянии, разных размеров, и все это за небольшую часть той цены, которую они заплатили бы в секонде.

"Я даже видел вещи в секонд-хендах по цене выше, чем они стоили бы новые в обычном магазине!" – заявил Джордан.

Однако не все его подписчики согласились с ним.

Так, один из пользователей предположил, что секонд-хенды "просто поняли, что такое перекупщики, и начали осознавать ценность того, что они продают".

Другой заметил: "Я никогда не буду злиться на цену чего-либо в благотворительном магазине. Если это не вписывается в мой бюджет, я просто это не покупаю".

Однако другие встали на сторону Джордана, утверждая, что секонд-хенды действительно повсеместно завышают цены.

"Они определенно стали дороже. Раньше я много покупал в благотворительных магазинах для себя, но теперь я там почти ничего не покупаю", пожаловался один из пользователей.

Раньше психологи рассказали, почему люди покупают вещи в секонд-хендах, даже если у них есть деньги на новую брендовую одежду.

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