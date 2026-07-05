Израиль впервые в истории передал 'Железный купол' другой стране: Axios раскрыл детали

Вместе с системой для ее обслуживания в другую страну отправились и израильские военные.

Израиль впервые в истории перебросил мобильную систему противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол" в другую страну и отправил туда несколько десятков военных для ее эксплуатации.

Как сообщил Axios, соответствующее решение принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Отмечается, что "Железный купол" отправили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вместе с запасом ракет-перехватчиков.

Это первый случай, когда Израиль передал свою систему другому государству, и ОАЭ стали первой страной, где систему применили в боевых условиях. Дело в том, что Иран постоянно наносит воздушные удары по ОАЭ. По ним уже выпущено около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2200 беспилотников.

Видео дня

Источники Axios утверждают, что комплекс уже перехватил десятки иранских ракет.

Помимо передачи "Железного купола", израильские ВВС нанесли ряд ударов по пусковым установкам на юге Ирана, чтобы не допустить новых атак на ОАЭ и другие страны Персидского залива.

По данным Axios, военное, разведывательное и безопасное сотрудничество между Израилем и ОАЭ во время войны с Ираном достигло самого высокого уровня с момента установления дипломатических отношений в 2020 году.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, ОАЭ активизировали развертывание украинских дронов-перехватчиков, предназначенных для нейтрализации иранских "Шахедов".

При этом издание Intelligence Online сообщило, что интеграция этих дронов в системы противовоздушной обороны ОАЭ остается ограниченной.

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