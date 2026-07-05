'Сильно люблю': Цымбалюк и Светлицкая вновь подогрели слухи о своем романе

Актерам уже давно приписывают романтические отношения.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк продолжает подогревать слухи об отношениях с актрисой Еленой Светлицкой.

Сегодня, 5 июля, звезда фильмов "Дом "Слово"" и "Бесконечный роман" показала подарок от актера. В частности, сейчас Елена отдыхает в Буковеле со своими дочерьми от брака с Николаем Светлицким, а Тарас публикует фото из Одессы. Однако они опубликовали в Instagram одинаковые скриншоты своего общения, а впоследствии Светлицкая отметила, что для нее это было необычное утро.

В её гостиничный номер принесли большой букет цветов с открыткой. На ней было написано: "34" и смайлик в виде сердечка.

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"Очень люблю", – лаконично подписала актриса.

К слову, хотя сама Елена не уточнила, действительно ли этот букет от Тараса, но подписчики заметили, что в последнее время они ставят лайки на фото друг друга, оставляя милые комментарии под постами.

Кстати, слухи о том, что актеров связывают не только рабочие, но и романтические отношения, стали распространяться после их совместного отдыха в январе. Позже у Цымбалюка и Светлицкой прямо спрашивали, действительно ли они пара, однако они отмечают, что давно знакомы и знают секреты друг друга.

Напомним, ранее Елена Светлицкая сделала новое заявление об отношениях с Цымбалюком.

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