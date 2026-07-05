'Ведут себя как маленькие озорники': историк назвал условие для примирения Украины и Польши

Грицак подчеркнул, что особенно плохо то, что разногласия между Украиной и Польшей возникли во время полномасштабного вторжения России.

Украина и Польша могут помириться, но только при условии появления зрелых политических элит, готовых к ответственному диалогу. Такое мнение высказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире "Новини.Live".

"Я не вижу зрелой политической элиты ни с украинской, ни с польской стороны. Они ведут себя как маленькие озорники. С нашей стороны это скорее хаос и недостаток экспертности, а с польской - истерия", - сказал он.

Грицак подчеркнул, что особенно плохо то, что разногласия между Украиной и Польшей возникли во время полномасштабного вторжения России. Он добавил, что сейчас решается судьба не только этих двух стран, но и всей Европы.

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"Я все время сравниваю польско-украинское примирение с французско-немецким. Именно последнее заложило фундамент для будущей Европы в 1950-х годах. Точно так же польско-украинское примирение дало шанс на расширение Европейского Союза далеко на восток - до границ России", - отметил историк.

Грицак считает, что сейчас ставки очень высоки. По его словам, Украина и Польша могут серьезно испортить свои отношения, если не урегулируют существующие разногласия в ближайшее время.

Польша не хочет пускать Украину в ЕС - что известно

Ранее лидер влиятельной польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что его политическая сила не допустит вступления Украины в Европейский Союз, если Киев не откажется от "культа Степана Бандеры", а также героизации ОУН и УПА.

Качиньский резко раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского в конце мая присвоить одной из воинских частей почетное наименование "героев УПА". По мнению лидера PiS, это стало неприемлемым шагом с учетом польской оценки событий на Волыни и в Галичине.

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