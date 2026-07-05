Российские системы ПВО могут не справиться с украинской ракетой FP-9, - эксперт

Эксперт отмечает, что вероятность сбивания не превысит 30%.

Если украинская ракета FP-9 еще и не была применена, то России все же нужно подготовиться к тому, что это может произойти в ближайшее время. Об этом в эфире "Фабрики новостей" заявил авиационный эксперт Константин Криволап в связи с намеком Минобороны РФ на возможное первое применение Украиной собственной баллистической ракеты для нанесения удара по стране-агрессору.

"Самое замечательное в том, что такое могло бы произойти. Даже если её не было, пусть россияне готовятся, потому что такая ракета будет, и мы будем проводить испытания на территории России и бить исключительно по военным объектам, уничтожая исключительно военные цели", - подчеркнул эксперт.

Криволап считает, что у россиян возникнут проблемы со сбиванием баллистических ракет, поскольку комплексы С-300 и С-400 не способны "надлежащим образом" уничтожать баллистическое оружие.

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Он добавил, что у россиян есть радар, но он не обеспечивает такую точность наведения на баллистическую ракету, чтобы произошло "кинетическое поражение - в лоб". По его словам, в системах противника подрыв ракеты происходит на определенном расстоянии, и россиянам приходится лишь надеяться, что осколки заденут баллистическую ракету, летящую с гиперзвуковой скоростью. Эксперт отмечает, что в таких условиях вероятность сбивания не превышает 30%.

Криволап отметил, что определенного количества баллистических ракет будет достаточно Украине для того, чтобы за короткий промежуток времени уничтожить весь ВПК России, с тем чтобы у врага вообще не было чем воевать.

"Не думаю, что сразу будет запущено большое количество ракет, потому что сначала будут опытные образцы, которые мы будем испытывать на "болотах", - добавил он.

Украинская баллистика - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале июля в России намекнули, что Украина могла впервые в боевых условиях применить собственную баллистическую ракету.

2 июля агентство Bloomberg процитировало заявление Министерства обороны РФ о том, что за последние сутки российская противовоздушная оборона якобы сбила "дальнобойную оперативно-тактическую ракету", а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотника самолетного типа.

При этом российское ведомство не назвало тип ракеты и не предоставило никаких дополнительных подробностей. Украина также публично не подтверждала применение баллистической ракеты.

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