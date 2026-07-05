Зонд 'Вояджер-1' теперь так далеко, что сигнал летит к нему более 22 часов

Из-за огромного расстояния связь с аппаратом происходит с колоссальной задержкой.

Космический аппарат "Вояджер-1", запущенный NASA почти полвека назад, продолжает передавать данные из межзвездного пространства, несмотря на рекордное расстояние от Земли и постепенно иссякающий источник энергии.

Как сообщает Spacedaily, уже сейчас радиосигнал от зонда добирается до Земли более 22 часов, и до конца года это время может увеличиться до целых суток.

"Вояджер-1", запущенный в 1977 году, на сегодня находится примерно в 25 млрд км от Земли. Для сравнения - это более чем в 170 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем.

Видео дня

Из-за огромного расстояния связь с аппаратом происходит с колоссальной задержкой. Команду, отправленную с Земли, зонд получает почти через сутки, и ответ приходит через такое же время. Таким образом, один обмен данными занимает около двух дней.

Более 10 лет работает за пределами Солнечной системы

В 2012 году "Вояджер-1" стал первым космическим аппаратом, который пересек границу, где заканчивается влияние солнечного ветра и начинается межзвездное пространство.

Несмотря на экстремальные условия, два научных прибора аппарата продолжают исследовать плазму и магнитные поля. Полученные данные передаются на Землю через сеть антенн дальней космической связи NASA. К моменту приема сигнал становится настолько слабым, что инженерам приходится буквально выделять его из космического шума.

Работает на "ядерной батарее"

Поскольку на таком расстоянии солнечного света недостаточно для питания солнечных панелей, "Вояджер-1" использует радиоизотопные термоэлектрические генераторы, преобразующие тепло от распада плутония в электричество.

Во время запуска система вырабатывала около 470 ватт, но теперь ее мощность снизилась до 230 ватт. Каждый год аппарат теряет еще около 4 ватт, поэтому инженеры NASA постепенно отключают второстепенные системы, чтобы продлить работу наиболее важных приборов.

Впереди новая историческая отметка

По прогнозам специалистов, уже в ноябре "Вояджер-1" достигнет символического рубежа - расстояния в один световой день от Земли. После этого его сигнал будет идти к нашей планете около 24 часов.

Пока же главной задачей инженеров остается максимально продлить жизнь легендарного аппарата. Если текущие темпы расхода энергии сохранятся, "Вояджер-1" сможет передавать хотя бы технические данные еще в течение 2030-х годов, оставаясь самым удаленным рукотворным объектом в истории человечества.

Другие новости об исследованиях космоса

Ранее УНИАН писал, что в 2003 году NASA получило последний сигнал от зонда, который был в 12 млрд км от Земли. Хотя связь с аппаратом давно потеряна, он продолжает свой полет. По расчетам ученых, его путь лежит в направлении звезды Альдебаран, а путешествие займет более 2 млн лет.

Вас также могут заинтересовать новости: