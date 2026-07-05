Системы из шести стран и три уровня обороны: как Египет создал сложнейшую ПВО в мире

Системы противовоздушной обороны Египта разделены на три основных эшелона.

Египетская система противовоздушной обороны считается одной из самых сложных и разнообразных не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Как пишет defenseromania.ro, это настоящая "Вавилонскя башня", которая объединяет ракетные и радиолокационные системы из шести стран - российские, американские, французские, немецкие, китайские и египетские - в многоуровневую структуру.

Философия вооружений Египта основана на принципе диверсификации источников вооружений, чтобы избежать зависимости от одного поставщика. Это даёт гибкость в закупках и операциях, а также невосприимчивость к политическому давлению.

Системы противовоздушной обороны Египта разделены на три основных эшелона в зависимости от дальности действия, которые дополняют друг друга, обеспечивая перекрывающуюся огневую поддержку.

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Первый эшелон: Дальняя оборона

На этом эшелоне доминирует российская система С-300ВМ. Эта система составляет основу стратегической обороны Египта, способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 200 км и баллистические ракеты малой дальности на дальности до 250 км, и одновременно отслеживать 24 цели.

Также в июле 2025 года Египет подтвердил поступление на вооружение китайской системы HQ-9B, которая перехватывает самолёты, беспилотники, крылатые ракеты и некоторые баллистические ракеты на дальности до 260 километров и высотах до 30 километров. Её радар HT-233 отслеживает цели на дальности до 300 километров, даже в условиях сильного радиоэлектронного подавления.

Второй уровень: системы противоракетной обороны средней дальности

Этот уровень проходит масштабную модернизацию, в первую очередь за счет немецкой системы IRIS-T. Эта система средней дальности основана на ракетах, первоначально разработанных для воздушного боя, а затем перешедших на класс зенитных ракет. Египет эксплуатирует несколько модификаций системы, включая IRIS-T SLM и, возможно, IRIS-T SLX.

К этому классу также относятся российские системы "Бук" в модификациях M2 и M1-2, модернизированная система "Печора-2М", улучшенная американская система HAWK и египетская система "Таир ас-Сабах".

Также Египет в 2025 году запросил приобретение американского ракетного комплекса средней дальности NASAMS по ориентировочной цене 4,67 миллиарда долларов. Эта сумма включает четыре радара AN/MPQ-64F1 Sentinel и сотни ракет AIM-120.

Третий эшелон: ближняя оборона

Этот эшелон отвечает за поражение низколетящих целей, беспилотников и управляемых боеприпасов. Он включает в себя российскую систему "Тор" в самоходных гусеничных версиях M1 и M2, способных поражать цели за считанные секунды на ходу и защищать системы дальнего действия. Также сюда входят французская система Crotale местного производства, американская система Chaparral и система Amoun (Skyguard).

Египет использует отечественную ракету "Айн ас-Сакр", местный аналог российской ракеты SA-7, превосходство которой над оригинальной версией было признано даже россиянами.

Также заслуживают внимания египетские системы "Синай-23" и "Нил-23", которые объединяют советские орудия ЗУ-23 с американскими бронемашинами М-113 и ракетами "Айн-ас-Сакр" для сопровождения бронеколонн и защиты их от угроз с малой высоты.

Этот уровень дополняют переносные зенитные ракетные комплексы "Стингер" и "Игла".

Радарная сеть и система раннего предупреждения

Радиолокационная сеть Египта представляет собой одну из самых разнообразных систем раннего предупреждения в мире.

Она включает в себя американские, российские, французские, китайские и египетские радары, в частности российский радар "Резонанс-НЕ", работающий в диапазоне очень высоких частот и способный обнаруживать малозаметные цели, крылатые ракеты и гиперзвуковые цели на больших расстояниях. Это дополняется разработанной и произведенной в Египте двухмерной радиолокационной станцией воздушного наблюдения ESR-32A, а также французской GM400, американской AN/TPS-78 и российской 59N6E.

Для управления Египет использует собственную платформу RISC3, которая может обрабатывать входные данные примерно с 24 радаров и отслеживать до 2000 воздушных целей одновременно.

Ранее УНИАН рассказывал, что Израиль впервые в истории перебросил мобильную систему противовоздушной обороны "Железный купол" в Объединенные Арабские Эмираты и отправил туда несколько десятков военных для ее эксплуатации.

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