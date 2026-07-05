Жена Остапчука честно ответила, скучает ли она по дому после эмиграции в Канаду

Супруги уехали из Украины месяц назад.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер Катерина Остапчук – рассказала о жизни в Канаде.

Не секрет, что недавно семья Остапчуков уехала из Украины. Сейчас Владимир, Екатерина и их сын Тимофей живут в Монреале. Они уже сняли там дом и успели купить новую машину.

На днях подписчики поинтересовались у блогерши, не скучает ли она по дому.

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"Мой дом там, где моя семья. По Киеву пока не скучаю. Я в целом не очень ностальгирующий человек. Легко прощаюсь со старым и отпускаю людей. Монреаль замечательный, я люблю всё новое", – ответила жена Остапчука в своём Instagram.

К слову, в начале июня 2026 года семья Остапчуков переехала жить в Канаду. Владимир пересек границу во время полномасштабной войны как отец троих несовершеннолетних детей. Его старшие дети от первого брака с Еленой Войченко ранее уехали в Торонто. Теперь шоумен чаще видится с дочерью Эмилией и сыном Эваном.

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука раскрыла цену обручального кольца от известного ювелирного бренда Tiffany & Co.

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