Таким образом власти страны надеются привлечь больше денег в ее экономику.

Одним из последствий пандемии коронавируса стал резкий рост числа удаленных работников по всему миру. Так называемые цифровые кочевники все чаще выбирают путешествия, совмещенные с работой. Реагируя на такой тренд, все больше стран создают благоприятные условия для иностранцев, желающих временно пожить заграницей, не отрываясь от своей основной работы.

Теперь визовые требования для цифровых кочевников решила смягчить Новая Зеландия. Предоставляя туристам возможность работать удаленно во время посещения этой далекой страны, местные власти надеются стимулировать ее туристический сектор и экономику, пишет Reuters.

Как заявила министр иммиграции Новой Зеландии Эрика Стэнфорд, требования к выдаче гостевой визы изменятся уже с 27 января 2025 года.

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"Это совершенно новый рынок туризма, на который может выйти Новая Зеландия. Мы хотим, чтобы люди видели в нашей стране идеальное место для посещения и работы во время этого", – сказала она.

По ее словам, власти жидают, что благодаря нововведению гости будут проведить в Новой Зеландии больше времени, чем обычно, а, соответственно, они потратят больше денег и одновременно смогут лучше познакомиться со страной.

Как сообщал УНИАН, ранее Новую Зеландию признали страной мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью.

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