Возглавили рейтинг Новая Зеландия, Испания и Франция.

Соблюдение баланса между работой и личной жизнью считается одним из ключевых условий физического и психического здоровья человека. Потому неудивительно, что многи люди, рассматривая возможность переезда в другую страну, обращают внимание именно на это соотношение.

Согласно свежему Глобальному индексу баланса жизни и работы за 2023 год, составленного HR-технологической компанией Remote, лучше всего баланс между работой и личной жизнью соблюдается в Новой Зеландии. Это островное государство с сильной экономикой получило высокие баллы по целому ряду показателей, предлагая щедрые установленные законом ежегодные отпуска (32 дня), высокий уровень оплаты больничных (80%), высокую минимальную зарплату и качественную систему здравоохранения, финансируемую за счет государства. Новая Зеландия также известна своими захватывающими дух пейзажами, богатой культурой маори и всегда гостеприимными местными жителями.

Второе место досталось Испании. Хотя идея традиционной испанской сиесты стала чем-то вроде международного стереотипа, эта нация знает, как ставить жизнь выше работы. Страна особенно щедра, когда речь идет об обязательном ежегодном отпуске (36 дней). Также здесь одна из самых коротких рабочих недель. Благодаря здоровой экономике, поддерживаемой почти круглогодичным притоком иностранных туристов, Испания может похвастаться одними из самых красивых и удобных для посетителей городов в мире.

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Замкнула тройку лидеров Франция. Будучи одной из крупнейших европейских стран по численности населения (около 65 миллионов человек) и с одним из самых высоких ВВП в мире, предприятия во Франции имеют здоровое отношение к балансу между жизнью и работой, а работники имеют достаточно свободного времени (средняя рабочая неделя составляет всего 25,6 часов), щедрую минимальную зарплату и 36 дней установленного законом ежегодного отпуска. В 2017 году Франция даже ввела право на отключение – закон, дающий работникам право не просматривать электронные письма и не отвечать на них в нерабочее время, чтобы снизить стресс, связанный с работой. Ну а французская культура является синонимом высокой моды, искусства и всемирно известной кухни.

Топ-10 стран мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью

1. Новая Зеландия.

2. Испания.

3. Франция.

4. Австралия.

5. Дания.

6. Норвегия.

7. Нидерланды.

8. Великобритания.

9. Канада.

10. Бразилия.

Всего в список попали 60 стран мира с самым высоким показателем ВВП. Украина и Россия не включались в подборку из-за продолжающейся войны.

Как сообщал УНИАН, ранее Португалию признали самой популярной страной для цифровых кочевников в 2024 году. Также в тройку лидеров попали два других ведущих пляжных направления – Испания и Греция.

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