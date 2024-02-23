Все больше стран мира создают условия для того, чтобы привлечь больше бизнесменов-удаленщиков.

В современном технологичном мире все больше людей получили возможность работать удаленно, а после пандемии коронавируса и начала Россией войны в Украине возможность работать в домашних условиях из любой точки мира стала еще более актуальной.

Потому неудивительно, что все больше стран мира, желающих улучшить свою экономику, создают все условия для того, чтобы привлечь больше бизнесменов-удаленщиков.

Издание Travel Off Path перечислило пять стран мира, которые должны запустить визы цифровых кочевников в 2024 году.

Видео дня

1. Южная Африка. Официальная дата запуска этой цифровой визы кочевника пока не объявлена. Но уже известно, что минимальный годовой доход, необходимый для получения визы, составляет 1 миллион рандов (55 тысяч долларов США), чтобы гарантировать, что у заявителей есть средства, необходимые для внесения значительного вклада в местную экономику.

Виза может быть выдана на срок до 3 лет, а путешественники, надеющиеся остаться в стране более 6 месяцев, должны зарегистрироваться в Налоговой службе ЮАР.

Разнообразные ландшафты, яркая культура и устоявшиеся сообщества цифровых кочевников делают Южную Африку отличным местом для желающих поработать удаленно.

2. Япония. Долгожданная японская цифровая виза кочевников официально начнет действовать в конце марта 2024 года. Она позволит цифровым кочевникам оставаться в стране в течение 6 месяцев, и право на участие в программе получат заявители из 49 стран, с которыми Япония ранее подписала как налоговые соглашения, так и соглашения, устраняющие необходимость в краткосрочных визах.

Для японской цифровой визы кочевника будут предъявляться одни из самых высоких требований к доходу среди всех стран, предлагающих этот тип визы. Кандидатам необходимо будет продемонстрировать годовой доход в размере 10 миллионов иен (68,3 тысяч долларов США), а также наличие у них частной медицинской страховки.

Несмотря на требования к высокому доходу для получения японской цифровой визы кочевника, стоимость жизни в стране ниже, чем вы думаете, поэтому это отличное место, на которое стоит обратить внимание.

3. Южная Корея. Эта виза для цифровых кочевников позволит оставаться в стране на срок до 2 лет. Чтобы иметь право на участие, удаленщикам потребуется годовой доход в размере более 84,96 миллиона вон (65 тысяч долларов США).

Южная Корея сейчас в тренде: число посетителей, решивших исследовать это место, стремительно растет. Страна может похвастаться современной культурой, богатой историей, традициями, футуризмом и вкусной кухней.

4. Филиппины. Эта виза даст удаленным работникам возможность оставаться в стране на год, затем ее можно будет продлить еще на 12 месяцев. Полная информация о цифровой визе кочевников на Филиппинах не разглашается, но ожидается, что она будет запущена в первой половине 2024 года.

Требование минимального дохода для заявителей будет около 24 тысяч долларов США в год, но это еще точне не было подтверждено.

Невероятные пляжи, богатая история и жители, которых регулярно называют одними из самых дружелюбных в мире, делают Филиппины отличным местом для цифровых кочевников.

5. Андорра. Эта крошечная европейская страна объявила о планах запустить цифровую визу для кочевников еще в 2021 году, но это было закреплено в законе только в конце 2023 года. Заявки оставлять можно уже сейчас, и медлить не стоит: в стране разрешена квота всего в 50 цифровых кочевников одновременно.

Прежде чем подать заявление на получение визы, работа заявителя должна быть одобрена Министерством экономики. Виза будет действительна 2 года, но ее можно будет продлить.

Андорра "зажата" между Францией и Испанией и может похвастаться красивыми вершинами и интересной архитектурой. В зимние месяцы это Мекка для любителей лыжного спорта, а также прекрасное место для жизни и работы для любителей природы.

Как сообщал УНИАН, ранее журнал CEOWORLD назвал самые популярные среди удаленщиков страны мира. Возглавила список солнечная Португалия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.