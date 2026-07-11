Этот отель обожали Черчилль и Наполеон, а теперь – Клуни и Лопес: где он находится

Он был признан лучшим на первой церемонии World's 50 Best Hotels Awards в 2023 году.

Отель "Пассалаква" на берегу озера Комо признан лучшим в мире, пишет Daily Mail.

Среди гостей виллы за последние годы замечали Джорджа Клуни, Кили Гоуз, Бена Аффлека, Дженнифер Лопес, Чарли Пута, Софию Копполу и Джона Ледженда.

В своё время среди постояльцев отеля числились Уинстон Черчилль и Наполеон – и сегодня "Пассалаква" продолжает держать планку роскоши, только уже для современных звёзд. Гостям здесь предлагают неформальные обеды под открытым небом, мастер-классы по приготовлению пасты и романтические ужины из сезонных продуктов.

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Актриса Кили Гоуз рассказала в подкасте Travel Secrets, почему это место так впечатляет:

"Это одно из самых красивых мест. Атмосфера, интерьеры, бассейн, персонал, еда, расположение – всё просто потрясает. Там есть спа. Ещё есть лодка, на которой можно отправиться на прогулку по озеру, и это действительно потрясающе".

По её словам, главный секрет отеля – в том, что он совсем не ощущается как отель.

"Ты сразу чувствуешь себя так, будто гостишь у очень состоятельного друга", – поделилась она.

В подписи к эпизоду отметили, что под очарованием "Пассалаква" оказались и Кили Гоуз, и ведущий подкаста, и даже Пирс Морган, который назвал это место "невероятно красивым" и "захватывающим", заглянув туда на бокал напитка.

Отель был признан лучшим отелем мира на первой церемонии World's 50 Best Hotels Awards в 2023 году, и с тех пор он ежегодно входит в число лучших в Европе.

Отзывы гостей в Google также не оставляют сомнений в уровне сервиса. Один из посетителей написал:

"Рай! Просто великолепно!! Не могу нахвалиться этим святилищем совершенства. Мы провели здесь чудесное время".

Номера в "Пассалаква" стоят от €1500 (£1278) за ночь. И на это есть объяснение: в отеле всего 24 номера, расположенные среди семи акров ухоженных садов. Интерьеры украшают шелк, роскошные люстры, мрамор, венецианские зеркала и подсвечники, а также уникальные антикварные предметы и исторические произведения искусства.

Бассейн на террасе сада выходит на озеро, а рядом расположен Winter Garden – бывшая оранжерея, преобразованная в бар. Вместо гольф-каров гостей по территории возит винтажный оранжевый Fiat 500.

Здание отеля – это вилла XVIII века, в которой когда-то проживал Папа Римский Иннокентий XI. "Пассалаква" регулярно попадает в рейтинги лучших отелей: в 2025 году он получил награды Best Boutique Hotel Award и Best Hotel in Europe по версии 50 Best Accolades. За кухню там отвечает одна из самых известных шеф-поваров Италии – Вивиана Варезе.

Отели Европы

Ранее УНИАН сообщал, что самый дорогой отель Польши расположен в Варшаве – это отель "Раффлз Европейский" на улице Краковское Пшедместе.

Президентский люкс там стоит 33 тысячи злотых за ночь (почти 400 тысяч гривен), хотя есть номера и от 2000 злотых. Среди известных гостей отеля – Роберт Кеннеди, Марлен Дитрих, Rolling Stones и Бейонсе.

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