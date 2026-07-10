Даже открытые пляжи в Одессе не гарантируют безопасности: Плетенчук предупредил об опасности в море

Особенно опасно посещать участки побережья, где это прямо запрещено, подчеркнул представитель ВМС.

В Одессе есть ряд пляжей, получивших официальное разрешение на открытие, но это не гарантирует 100-процентную безопасность, ведь мины могут перемещаться и взрываться. Об этом рассказал УНИАН пресс-секретарь ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, вопрос об открытии пляжей для отдыха – прерогатива местных властей и военной администрации, а ВМС обеспечивают безопасность в первую очередь для судов и кораблей, находящихся в акватории. Также военные моряки участвуют в разминировании взрывоопасных предметов, которые обнаруживаются в "поле зрения" отдыхающих.

"Определенно не стоит приближаться к этим предметам – половина из них взрывается еще до прибытия взрывотехников, поскольку мины нестабильны в ситуации, когда их выбрасывает на берег, это, во-первых. Во-вторых, не стоит посещать участки побережья, на которых это прямо запрещено", – подчеркнул военный.

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Он пояснил: в таких случаях люди подвергают себя опасности во время купания не только из-за возможности взрыва. Дело в том, что в случае нештатной ситуации, например, во время шторма, спасти человека очень сложно. В частности, из-за того, что специалисты ГСЧС не будут работать на участках, где существует минная угроза, и подобный случай произошел в конце июня в Одесской области, пояснил представитель ВМС.

По сообщению Главного управления ГСЧС в Одесской области, возле села Сычавка во время купания в море пропала 10-летняя девочка, которая отдыхала с прабабушкой. К поискам привлекли водолазов, спасателей, специалистов по беспилотным системам, но нашли девочку уже мертвой через несколько дней.

В ВМС подчеркивают: отдых на таких участках сродни попытке самоубийства.

"Есть ряд открытых пляжей, но и это не означает 100-процентную безопасность, ведь море – непредсказуемая стихия. Может быть шторм, а во время шторма мины могут перемещаться, их может выбрасывать на побережье. Поэтому нужно быть очень осторожным", – подчеркнул Плетенчук.

"Вариантов остаться невредимым нет"

По его словам, в акватории встречаются различные виды взрывоопасных устройств. Среди них – мины, попавшие в Черное море в результате военной агрессии РФ, устройства, оказавшиеся в воде в 2023 году после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, и даже мины времен Первой и Второй мировых войн.

"Миноподобных предметов и мин существует множество… Чем мина больше, тем она опаснее. Если это противодесантная мина, то в ней содержится довольно большое количество взрывчатки. Якорная речная мина, обладающая положительной плавучестью, тоже не оставляет шансов на выживание при контакте... А противокорабельная мина может содержать и четверть сотни килограммов взрывчатки. То есть шансов остаться невредимым нет, безопасная дистанция от нее – от 1 километра", – подчеркнул Плетенчук.

Шутить с минами, особенно противокорабельными, точно не стоит, подчеркнул представитель ВМС. Если такой "подарок" взорвется на берегу, пострадать могут все, кто находится на пляже. Не менее опасен взрыв в воде. Кроме того, не стоит приближаться к обломкам дронов – в воде и на суше. Ведь враг прибегает к различным уловкам. Как пояснил военный, бывает, что россияне "нештатно минируют" беспилотники или применяют ложные мины, содержащие небольшое количество взрывчатки, но ее хватит, чтобы покалечить человека.

По словам Плетенчука, ежегодно ВМС Украины обезвреживают около полусотни миноподобных предметов и мин:

"Всего в море – сотни мин… Испытывать судьбу точно не стоит".

Отдых в Одессе во время войны

Напомним, 23 июня во время атаки дронов на одном из центральных пляжей Одессы погибла 26-летняя отдыхающая. Кроме того, 39-летний мужчина получил ранения и был доставлен в больницу. На этом пляже работали предприниматели, сдающие в аренду шезлонги и т. п., но впоследствии выяснилось, что официально на тот момент этот пляж не был открыт.

Как писал УНИАН, летом 2026 года местные власти официально открыли ряд пляжей. По словам чиновников, функционирующие пляжи означают работающий бизнес. Ведь летом одесские пляжи – это сплошные рестораны, кафе, развлекательные заведения, платные шезлонги и другие атрибуты, которыми предприниматели пытаются занять как можно большую площадь на побережье.

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