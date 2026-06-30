Во Львове введут новые правила для электросамокатов: что изменится уже с 1 июля

Операторов проката планируют обязать предоставлять доступ к сервису только лицам старше 16 лет.

Во Львове пользователи прокатных электросамокатов, которые будут оставлять транспорт в неположенных местах, будут платить дополнительный сбор в размере 100 гривень. Новые правила будут введены операторами проката в тестовом режиме, говорится в сообщении Львовского городского совета.

"Со среды, 1 июля, в историческом центре города и прилегающих территориях, граница которых совпадает с внешней границей третьей зоны парковки, оставлять прокатные электросамокаты можно будет только в специально отведенных местах для парковки. Они будут отображаться в мобильных приложениях сервисов проката", – сообщила пресс-служба.

Как сообщил заместитель директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры по развитию велоинфраструктуры Орест Олеськив, тестовый период продлится два месяца. По его итогам городские власти оценят эффективность нововведений и, при необходимости, скорректируют границы зон парковки, их количество или другие условия.

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По словам чиновника, места для парковки определялись таким образом, чтобы они были удобными для пользователей и в то же время не создавали препятствий для движения пешеходов, людей с инвалидностью и других участников дорожного движения. Перед началом поездки пользователям рекомендуется проверять в мобильном приложении ближайшую разрешенную локацию для завершения аренды.

В горсовете отмечают, что новые правила должны сделать использование электросамокатов более упорядоченным, безопасным и комфортным для жителей.

В то же время во Львове готовят и дополнительные ограничения для пользователей электросамокатов. В частности, операторов проката планируют обязать проверять возраст клиентов и предоставлять доступ к сервису только лицам от 16 лет. Также предлагается ввести обязательное использование защитных шлемов и снизить максимальную скорость до 15 км/ч на участках, представляющих опасность для движения.

Необходимость ужесточения правил в горсовете объясняют увеличением количества травм. По данным мэрии, только за последние три месяца во Львове более 100 детей были госпитализированы из-за травм, полученных во время катания на электросамокатах.

Электросамокаты в Украине – последние новости

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил пользования малым электротранспортом. Речь идет об электрических самокатах, моноколесах, электрических велосипедах, сигвеях, гиробордах, гироскутерах и т. п.

В бельгийском Брюсселе уже с 2027 года могут убрать с улиц электросамокаты. В начале июня местные власти объявили, что не будут продлевать лицензии двум операторам проката электросамокатов, Bolt и Dott, фактически прекратив их деятельность.

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