На любой вкус: восемь островов Италии для невероятного отпуска

Италия насчитывает более 400 островов – от гламурного Капри до уединенного Леванцо.

Италия уже много лет является одной из самых популярных среди туристов стран мира. При этом она настолько разнообразна, что порой сложно выбрать идеальное место для посещение, которое подойдет именно под ваши интересы и потребности.

В итоге туристы стекаются в переполненные туристами популярные города вроде Рима или Венеции, упуская из вида другие "жемчужины".

Крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet назвало восемь лучших островов в Италии для посещения в 2026 году.

"Италия насчитывает более 400 островов на любой вкус, для любого случая и бюджета – от гламурного Капри до знойного Стромболи, от живописной Эльбы до уединенного Леванцо. По всей стране такие острова предлагают захватывающие виды, великолепные пляжи, деревни медового цвета, горы для восхождения, а также самобытную кухню и богатую историю – вмещая микрокосм Италии всего в несколько квадратных километров", – отмечают авторы подборки.

При этом они сделали упор на острова южной части Италии.

8 лучших островов в Италии для посещения этим летом

Капри – для блеска и гламура. Сицилия – чтобы почувствовать себя как в кино. Сан-Домино – для сноркелинга и дайвинга. Искья – для пляжного отдыха. Эльба – для пеших и велосипедных прогулок. Понтий – для однодневной поездки из Рима. Стромболи – для наблюдения за вулканом. Леванцо – для тишины и покоя.

Отдых в Италии 2026 – лучшие идеи

