Львов встретил 764 годовщину своего основания на карантине: скульптурам львов надели маски (видео)

Шумное празднование перенесли на осень.

Львов 3 мая отметил 764 годовщину основания, однако из-за карантина торжественные мероприятия были малолюдными.

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Как говорится в сюжете «ТСН.Ранок», день города Льва ежегодно громко празднуют в первое воскресенье мая. В городе несколько дней проходят концерты, яркие уличные представления и мастер-классы. В этом году из-за пандемии празднование перенесли на осень.

Зато в сам день рождения города решили почтить медиков. Скульптуры фонтанов и львов на площади Рынок одели в белые халаты и маски с надписью "Спасибо врачам".

Вокруг Ратуши дефилировали король и королева на лошадях, а флаг города торжественно поднял медик больницы скорой помощи. Скромное торжество собрала всего полтора десятка участников. Все держали дистанцию и были в масках.

Напомним, 29 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове сегодня приняла решение открыть продуктовые рынки с 1 мая. Кроме того, городская власть обращается к Кабмину с просьбой смягчить в городе ряд карантинных ограничений.

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