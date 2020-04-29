Львов открывает рынки и просит у правительства разрешения на открытие летних террас ресторанов (видео)
Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове сегодня приняла решение открыть продуктовые рынки с 1 мая. Кроме того, городская власть обращается к Кабмину с просьбой смягчить в городе ряд карантинных ограничений.
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Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
«1 мая открываем продуктовые рынки; Также обращаемся к Кабинету министров Украины с просьбой открыть доступ к паркам и скверам, и разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов с 12 мая», - написал он.
Кроме того, городская власть призвала правительство разрешить местным советам самостоятельно принимать решение о возобновлении работы ряда видов бизнеса:
- мастерских по ремонту часов, одежды, обуви, галантереям
- парикмахерских
- магазинов стройматериалов
- магазинов хозяйственных товаров
- книжных магазинов
- цветочных рынков
- магазинов канцелярских товаров
- фотосалонов
- магазинов бытовой техники
- автокинотеатров
- магазинов по продаже средств связи
- розничной торговли текстильными товарами в специализированных магазинах.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 апреля, Кабинет министров поддержал критерии, которые позволяют продовольственным рынкам возобновить свою деятельность. В целом в Украине отрывается 872 рынка. Ранее правительство продлило карантин в Украине до 11 мая.