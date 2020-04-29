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Львов открывает рынки и просит у правительства разрешения на открытие летних террас ресторанов (видео)

20:20, 29 апреля 2020
Разное
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Городская власть Львова хочет разрешения на смягчение карантина / УНИАН

Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове сегодня приняла решение открыть продуктовые рынки с 1 мая. Кроме того, городская власть обращается к Кабмину с просьбой смягчить в городе ряд карантинных ограничений.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«1 мая открываем продуктовые рынки; Также обращаемся к Кабинету министров Украины с просьбой открыть доступ к паркам и скверам, и разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов с 12 мая», - написал он.

Кроме того, городская власть призвала правительство разрешить местным советам самостоятельно принимать решение о возобновлении работы ряда видов бизнеса:

  • мастерских по ремонту часов, одежды, обуви, галантереям
  • парикмахерских
  • магазинов стройматериалов
  • магазинов хозяйственных товаров
  • книжных магазинов
  • цветочных рынков
  • магазинов канцелярских товаров
  • фотосалонов
  • магазинов бытовой техники
  • автокинотеатров
  • магазинов по продаже средств связи
  • розничной торговли текстильными товарами в специализированных магазинах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 апреля, Кабинет министров поддержал критерии, которые позволяют продовольственным рынкам возобновить свою деятельность. В целом в Украине отрывается 872 рынка. Ранее правительство продлило карантин в Украине до 11 мая.

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