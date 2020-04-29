Львов открывает рынки и просит у правительства разрешения на открытие летних террас ресторанов (видео)

Кроме того, городская власть хочет получить разрешение на открытие львовских парков и скверов с 12 мая.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове сегодня приняла решение открыть продуктовые рынки с 1 мая. Кроме того, городская власть обращается к Кабмину с просьбой смягчить в городе ряд карантинных ограничений.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«1 мая открываем продуктовые рынки; Также обращаемся к Кабинету министров Украины с просьбой открыть доступ к паркам и скверам, и разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов с 12 мая», - написал он.

Кроме того, городская власть призвала правительство разрешить местным советам самостоятельно принимать решение о возобновлении работы ряда видов бизнеса:

мастерских по ремонту часов, одежды, обуви, галантереям

парикмахерских

магазинов стройматериалов

магазинов хозяйственных товаров

книжных магазинов

цветочных рынков

магазинов канцелярских товаров

фотосалонов

магазинов бытовой техники

автокинотеатров

магазинов по продаже средств связи

розничной торговли текстильными товарами в специализированных магазинах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 апреля, Кабинет министров поддержал критерии, которые позволяют продовольственным рынкам возобновить свою деятельность. В целом в Украине отрывается 872 рынка. Ранее правительство продлило карантин в Украине до 11 мая.