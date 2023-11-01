Чтобы избавиться от лишней мужской компании, опытная путешественница советует врать,

В последние годы соло-путешествия являются одним из самых популярных туристических трендов.

Именно путешествуя без компании туристы могут провести больше времени с "собой", подумать о важном и отдохнуть от людей. Также такой вид отдыха дает путешественникам больше возможностей увидеть или сделать во время поездки именно то, что хотят они, не подстраиваясь под потребности и желания других.

Причем особенно популярным такой вид отдыха является среди женщин. Впрочем, именно для женщин-туристок он несет и немало угроз, связанных с безопасностью.

Одна из таких проблем – навязчивое внимание со стороны мужчин, которые далеко не всегда понимают, что женщина не заинтересована в их компании.

Пользовательница TikTok с ником monicaroams, которая много путешествует сама, дала другим путешественницам полезный совет, как избавиться от таких нежелательных собеседников. По ее мнению, все просто – нужно врать. Конечно, если вы сами не заинтересованы в новом знакомом.

Также она назвала три "отмазки", которые она постоянно использует сама, чтобы отпугнуть мужчин, ищущих знакомств.

"Это определенно три лжи, которые вам нужно говорить все время, когда вы путешествуете самостоятельно, потому что давайте будем честными, когда вы молодая женщина-путешественница, есть куча пожилых мужчин, которые просто наугад подходят к вам и начинают с вами разговаривать", – отметила блогер.

1. Всегда говорите, что у вас есть парень или мужчина. Даже если его нет.

"Если ты лесбиянка, тоже скажи, что у тебя тоже есть парень, потому что я чувствую, что мужчины всегда будут думать, что быть лесбиянкой – это так горячо, и это только усилит их интерес к тебе", – объяснила Моника.

По ее словам, очень часто мужчины, особенно старшего возраста, когда они видят девушку без компании в ресторане или другой туристической локации, воспринимают ее как одинокого человека, который нуждается в компании. Однако далеко не всегда она в этом действительно нуждается.

Также она рекомендует не давать свой номер телефона или страницу в соцсетях тем, с кем вы точно не планируете продолжать общение, ведь порой случайные знакомые, которым вы дали контакты из вежливости, потом становятся очень навязчивыми. В таком случае наличие парня может стать аргументом, чтобы не давать свой номер телефона.

2. Всегда говорите, что вас ждет друг. Блогер предупреждает, что вы никогда не знаете, какой действительно план у ваших новых знакомых и кто они на самом деле. Вместо этого она советует солгать, что вас ждут друзья в отеле или где-то еще и вы намерены вскоре с ними встретиться.

3. Всегда говорите что вы не знаете, где вы остановились. Даже если это звучит неправдоподобно, вы никогда не должны раскрывать, где вы ночуете.

"Я понимаю, что это часть разговора, но вы также не знаете, каковы их намерения, поэтому вам просто нужно оставаться сдержанным и не давать слишком много информации", – объяснила Моника.

В качестве альтернативы она советует говорить новым знакомым, что вы приехали в отпуск с родителями, с которыми вы останавливаетесь в одном отеле или апартаментах.

"Не бойтесь быть креативными, это ваша возможность создать полную историю персонажа", – подытожила блогерша.

В то же время другие пользователи поддержали Монику и поделились еще несколькими идеями: носить фальшивое обручальное кольцо, называть другой отель вместо того, в котором вы остановились, а также не говорить, куда вы планируете двинуться дальше.

Как сообщал УНИАН, по результатам исследований, индивидуальные путешественники порой платят за отдых почти в два раза больше, чем пары. Также у одиноких туристов гораздо меньше вариантов выбора, чем у пар при подборе отпуска.

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