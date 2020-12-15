Данные собраны от мобильных операторов, турагентств и Google.

В этом году из-за пандемии коронавируса значительно выросла популярность внутреннего туризма. Настоящим прорывом лета стала Херсонская область.

Об этом говорится в ответе Государственного агентства развития туризма на запрос Радио Свобода.

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Данные собраны от мобильных операторов, турагентств и Google.

За 9 месяцев 2020 года самыми популярными местами среди природных парков и заповедников стали: Бакота, Розовое озеро (Лемурийское), Тустань, Синевир, Голубые озера (Черниговщина).

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове, зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.

Украинцы также больше всего искали море и пляжи Одессы (Аркадия), Железного порта, Черноморска, Кирилловки и Коблево.

Среди горных туристических объектов лидеры - Буковель, Драгобрат, Верховину, Яремче и Карпаты в целом.

По данным туроператоров, популярными направлениями этого года во время летнего и осеннего сезонов стали Розовые озера, Говерла, Синевир, Памир, Бакота, Верховина, Буки, Джарылгач, Кінбурнзька коса, Аскания-Нова, Олешковские пески, Чернобыль. Этой осенью впервые среди туристов в зоне ЧАЭС было 90% украинцев.

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Автор: УНИАН