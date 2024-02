Возглавил рейтинг португальский пляж Фалезия.

По мере приближения лета все больше туристов интересуются, куда бы поехать за пляжным отдыхом летом 2024 года и как при этом сэкономить.

Возможно, определиться с выбором им поможет рейтинг 2024 Travellers' Choice Best of the Best Awards for Beaches, опубликованный крупнейшей в мире платформой для путешественников TripAdvisor. Золотые пески, изрезанная береговая линия, чистая голубая вода – пляжи-победители этого года нравятся путешественникам во всем: от ленивых пляжных дней до подводных приключений.

Возглавил рейтинг португальский пляж Фалезия, который известен своими потрясающими скалами, золотыми песками и сверкающими голубыми водами. Здесь можно позагорать на обширном берегу, искупаться, заняться серфингом или прогуляйтесь по живописной тропинке на вершине скал, полюбуясь невероятными пейзажами. Пляжу присвоен "Голубой флаг" (высшее отличие для пляжей) за чистоту и инфраструктуру – здесь есть туалеты, закусочная, до него легко добраться на общественном транспорте.

За ним следуют пляж Спьяджа-дей-Конильи на итальянском острове Лампедуза, известный своими голубыми водами, белоснежными песками и спокойной атмосферой, и испанский пляж Ла-Конча, идеально подходящий для семейного отдыха.

Топ-10 лучших пляжей мира в 2024 году

1. Пляж Фалезия, Португалия (Praia da Falésia).

2. Пляж Спьяджа-дей-Конильи, Лампедуза, Италия (Spiaggia dei Conigli).

3. Пляж Ла-Конча, Испания (La Concha Beach).

4. Пляж Каанапали, Гавайи, США (Ka'anapali Beach).

5. Пляж залива Грейс-Бей, острова Теркс и Кайкос (Grace Bay Beach).

6. Пляж Ансе Лацио, Сейшелы (Anse Lazio).

7. Пляж Мэнли, Сидней, Австралия (Manly Beach).

8. Пляж Игл-Бич, Аруба (Eagle Beach).

9. Пляж Сиеста, Флорида, США (Siesta Beach).

10. Пляж Варадеро, Куба (Varadero Beach).

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path назвало три пляжных направления Европы, которые будут самыми трендовыми в 2024 году.

В то же время климатологи предупредили, что лето 2024 года будет таким же жарким, как и предыдущее. Однако потом экстремальную жару может сменить резкое похолодание с сильными штормами.

