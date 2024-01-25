Повышенный спрос часто влияет на стоимость отдыха, особенно на популярных направлениях.

Под конец 2023 года на некоторых популярных направлениях туризм вышел на допандемийные уровни. Однако на фоне повышенного спроса и цены на отдых начали резко расти.

Неудивительно, что, оценив опыт прошлого года, многие туристы, планируя свой отдых в 2024 году, всячески пытаются найти способы сэкономить. Платформа по бронированию путешествий Hopper дала пять простых советов, как сэкономить при планировании своего следующего отдыха.

1. Путешествуйте в будние дни. Цены на авиабилеты и проживание в отелях всегда дороже в выходные и праздничные дни, ведь именно тогда у самого большого числа путешественников есть возможность отправиться в мини-отпуск или же навестить родственников.

Видео дня

Например, в США самым дорогим днем для путешествий является воскресенье, тогда как на перелете в среду-четверг можно сэкономить до 15% стоимости. В Европе дороже всего летать в пятницу и субботу, тогда как в среду-четверг цены дешевле в среднем на 4%. Тем временем, в Южную Америку лучше всего вылетать в понедельник, когда билеты могут быть дешевле на 9%, а в Азию – в среду/воскресенье, когда билеты дешевле на 6%.

Также эксперты отмечают, что заселение в отель в выходной день может быть дороже, чем в будний – немало отелей поднимают цены на самые популярные дни недели.

2. Выбирайте непиковые месяцы. Как и в случае с выходными днями, месяц года также существенно может повлиять на стоимость отдыха. Традиционно многие люди путешествуют в летние месяцы или в декабре, а потому в эти месяцы рост цен на авиабилеты и размещение может достигать 30% из-за повышенного спроса.

При этом цены на путешествия в январе и феврале, как правило, самые низкие в году, поскольку многие туристы заканчивают дорогостоящий и загруженный поездками праздничный сезон, еще не бронируя поездки на новый год. Авиакомпании, отели и многие поставщики услуг снижают цены в эти месяцы, чтобы стимулировать путешественников отправиться на отдых.

Аналогично июнь-август являются одними из самых загруженных месяцев для путешествий по всему миру, поскольку семьи используют школьные каникулы для совместного отпуска. Однако с приближением осени спрос начинает угасать, а потому туроператоры снова снижают цены, чтобы стимулировать дополнительный спрос.

3. Следите за ценами заранее и вовремя бронируйте. Эксперты советуют начинать присматриваться к ценам на авиабилеты на внутренние и короткие рейсы минимум за 3-4 месяца до вылета. Цены будут постоянно колебаться то вниз, то вверх, но динамику можно будет понять. При этом важно не упустить момент – слишком долго ждать тоже не стоит, обычно за 1-2 месяца до вылета цены начинают только подниматься. Если же речь идет о дальних рейсах, мониторить цены на авиабилеты следует начинать за 7-8 месяцев до вылета. При этом существуют специальные сайты, на которых можно автоматически отслеживать цены на интересующие вас рейсы. Также такая услуга есть в приложениях некоторых авиакомпаний.

Аналогичная ситуация обстоит с отелями. Тут все зависит от того, насколько популярно направление, куда вы планируете ехать отдых – где-то лучше бронировать за 1-2 месяца, а где-то и вовсе за 3-4 месяца до поездки. В то ж время, в крупных городах, где у путешественников есть много вариантов проживания по схожим ценам и с аналогичными удобствами, отели могут снижать цены за несколько дней до заселения, если у них оказывается много свободных мест. Однако это все же риск, и туристу стоит быть гибким как в плане дат, так и района проживания и удобств.

4. Обратите внимание на короткие поездки. Формат отдыха Staycation подразумевает однодневные поездки недалеко от дома без ночевки – и на самом деле это отличный вариант перезагрузки без излишних расходов на проживание и дорогу. Например, можно выбраться в соседний большой город, парк развлечений, природный заповедник или СПА-комплекс, чтобы провести там день, а на ночь вернуться домой.

5. Присмотритесь к альтернативным направлениям. Так называемын Destination Dupes называют одним из главных трендов в путешествиях в 2024 году. Насмотревшись прошлым летом на переполненные улицы многих популярных городов вроде Рима, Барселоны, Парижа или Дубровника, многие туристы начинают задумываться об альтернативах, чтобы избежать толп, а заодно и получить более выгодные предложения. Потому если посещение какого-то конкретного города или страны не является мечтой всей вашей жизни, за которую вы готовы выложить любые деньги, возможно стоит проявить гибкость и подыскать менее раскрученные, но не менее красивые и интересные места.

Как сообщал УНИАН, ранее опытный путешественник Гилберт Отт поделился семью лайфхаками, о которых должен знать каждый турист, чтобы отдых не был безнадежно испорчен.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.