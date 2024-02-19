Вскоре экстремальную жару может сменить резкое похолодание с сильными штормами.

Прошлым летом население планеты страдало от рекордной за всю историю наблюдений жары, сорвавшей отдых огромного количества туристов. Из-за этого многие люди даже начали отказываться от привычного отдыха.

Впрочем, как пишет Mirror со ссылкой на климатологов, в дальнейшем планету продолжат штормить экстремальные условия, причем волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.

Так, по словам профессора климатической науки в Университете Рединга Ричарда Аллана, жаркая погода прошлого года, вероятно, повторится и в этом году, но потом ситуация будет противоположной.

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"Эль-Ниньо уже ослабевает, ветровые паттерны в Тихом океане ослабевают. Похоже, что в этом году он сильно ослабится и попадет в свою полярную противоположность – Ла-Нинья. Погода типа Эль-Ниньо в Южной Америки может ослабиться, но глобальное тепло продолжится. В этом году, вероятно, будут аналогичные 2023 году температуры", – пояснил он.

Представитель компании Risk Line Эева Рюска также согласилась, что в 2024 году температура будет оставаться выше среднего.

"Мы ожидаем температуры выше среднего по всему миру, с таким же риском тепловых волн и засух, которые мы видели в 2023 году. В течение следующих нескольких месяцев мы можем ожидать осадки выше среднего в Калифорнии, превышающую обычную активность торнадо, количество осадков выше нормы в Африке, и то же самое для частей Южной Америки. Для других регионов мы можем ожидать количество осадков ниже обычного, например, в Австралии и на севере США", – отметила она.

При этом эксперт отметила, что она отслеживала последствия Эль-Ниньо этой зимой, и на разные части планеты он повлиял по-разному. Так, зима в Скандинавии была холоднее обычного, в то время Северо-Западная Африка и Ближний Восток были наоборот горячее, чем обычно.

Туристам, которые плохо переносят жару, она посоветовала ответственнее подходить к планированию летнего отпуска и пристально следить за прогнозами погоды ближе к отъезду, поскольку точно спрогнозировать заранее погоду в той или иной части мира в нынешних нестабильных условиях становится все сложнее.

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Independent назвало несколько интересных городов Европы, на которые стоит обратить внимание летом 2024 года, если хочется прохлады.

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