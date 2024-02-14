Кипр, Балеарские острова и Албания будут самыми трендовыми пляжными направлениями в Европе этим летом.

Хотя до лета еще несколько месяцев, опытные туристы уже вовсю начинают планировать свои летние отпуска, ведь при раннем бронировании у них гораздо больше шансов получить выгодные предложения отдыха.

Издание Travel Off Path назвало три пляжных направления Европы, которые будут самыми трендовыми в 2024 году.

1. Кипр. Эксперты издания уверены, что этот небольшой остров в Средиземноморье станет одним из самых популярных пляжных направлений в 2024 году. Хотя географически Кипр ближе к Ближнему Востоку, в культурном отношении он является частью Европы и членом ЕС. В последнее время популярность Кипра растет. Это связано с потрясающими пляжами, а также с хорошим сочетанием истории, культуры и еды.

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На Кипре туристов ждет множество древних руин, поэтому, если вы любите древнюю историю и уже были в Греции, Кипр должен стать вашей следующей остановкой.

Еда на Кипре находится под сильным влиянием как греческой кухни, так и кухни Ближнего Востока, что делает страну настоящим раем для гурманов.

Благодаря средиземноморскому климату Кипр также является одним из самых теплых европейских направлений для посещения зимой, а пляжный сезон на острове помимо лета растягивается практически на всю весну и осень.

Кроме того, по данным BudgetYourTrip, Кипр является одной из самых доступных в плане цены стран Европы.

2. Балеарские острова. Эти острова, расположенные у побережья Испании, состоят из Майорки, Менорки, Ибицы и Форментеры и в настоящее время бьют рекорды туризма.

Каждый остров имеет свою собственную индивидуальность. Ибицу знают как главное место для вечеринок, а менее известная Форментера, расположенная к югу от Ибицы, имеет совершенно другую, очень спокойную атмосферу.

Майорка – самый большой из Балеарских островов, и каждый здесь найдет что-то для себя: яркий город, история и культура, ночная жизнь и удивительные пляжи.

Тем временем, Менорка – более тихий остров, который отлично подходит для семейного отдыха, а также известен потрясающими пляжами.

3. Албания. Это лучшая страна для путешественников с ограниченным бюджетом. По данным BudgetYourTrip, это одна из самых дешевых туристических стран Европы – цены здесь в разы ниже, чем в Греции или даже соседней Хорватии, которая за последние несколько лет стала намного дороже.

Сейчас популярность Албании стремительно растет, в первую очередь благодаря одним из самых великолепных пляжей в Европе, тянущихся вдоль потрясающего средиземноморского побережья.

Албания также является горячей точкой для цифровых кочевников, поскольку она предлагает одни из лучших условий пребывания для удаленщиков.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path также составило топ-5 самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года, основываясь на сумме ежедневных расходов в каждом из них.

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