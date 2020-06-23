Украина попала в "красную зону" из-за высокой заболеваемости коронавирусом

Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в «зеленой зоне».

Украина попала в «красную зону» из-за показателя заболевания COVID-19, который составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения.

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Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство развития туризма.

«Украина попала в «красную зону», так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения. Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в «зеленой зоне», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день, 23 июня, в Украине зарегистрировано 38 тыс. 74 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 35 летальных, 16 тыс. 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.

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