Отели имеют право работать во время "карантина выходного дня", однако питание возможно только с доставкой в номера.

В Украине с 13 ноября 2020 года начинали действовать новые карантинные ограничения, в том числе "карантин выходного дня".

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Коротко о самых важных из них для туристической сферы рассказали на странице Государственного агентства по развитию туризма в Украине (ДАРТ) в Facebook.

Что разрешено:

деятельность заведений питания (до 22: 00);

деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений;

деятельность кинотеатров и театров с наполненностью до 50% мест в каждом зале;

деятельность музеев, которые могут обеспечить пребывание в помещениях не более 1 человека на 20 кв. м;

проведение культурных и религиозных мероприятий, в которых принимает участие до 20 человек;

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, но только по количеству сидячих мест (кроме метро);

экскурсии на улице разрешены до 20 человек с соблюдением социальной дистанции и применением защитных масок. В частности, и во время "карантина выходного дня".

Что запрещено:

пребывание в общественных местах и транспорте без защитной маски, на улице - без документов;

деятельность ночных клубов;

деятельность средств по размещению (кроме гостиниц и санаторно-курортных учреждений).

Дополнительные ограничения вводятся в выходные дни с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника с 14 по 30 ноября.

В выходные запрещено работать ресторанам, барам, кафе, в том числе и в гостиницах. Разрешена только адресная доставка или "на вынос". В гостиницах - доставка в номера.

Закрыты будут также музеи, театры и другие учреждения культуры. Нельзя проводить в выходные культурно-массовые мероприятия.

Все виды пассажирских транспортных перевозок будут осуществляться по количеству сидячих мест (ограничения не действуют только в метро).

Посещение природных объектов, экскурсии на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемических требований, прогулки по городу и паркам – вне карантина.

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Автор: Марина Григоренко