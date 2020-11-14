В Украине с 13 ноября 2020 года начинали действовать новые карантинные ограничения, в том числе "карантин выходного дня".
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Коротко о самых важных из них для туристической сферы рассказали на странице Государственного агентства по развитию туризма в Украине (ДАРТ) в Facebook.
Что разрешено:
- деятельность заведений питания (до 22: 00);
- деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений;
- деятельность кинотеатров и театров с наполненностью до 50% мест в каждом зале;
- деятельность музеев, которые могут обеспечить пребывание в помещениях не более 1 человека на 20 кв. м;
- проведение культурных и религиозных мероприятий, в которых принимает участие до 20 человек;
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, но только по количеству сидячих мест (кроме метро);
- экскурсии на улице разрешены до 20 человек с соблюдением социальной дистанции и применением защитных масок. В частности, и во время "карантина выходного дня".
Что запрещено:
- пребывание в общественных местах и транспорте без защитной маски, на улице - без документов;
- деятельность ночных клубов;
- деятельность средств по размещению (кроме гостиниц и санаторно-курортных учреждений).
Дополнительные ограничения вводятся в выходные дни с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника с 14 по 30 ноября.
- В выходные запрещено работать ресторанам, барам, кафе, в том числе и в гостиницах. Разрешена только адресная доставка или "на вынос". В гостиницах - доставка в номера.
- Закрыты будут также музеи, театры и другие учреждения культуры. Нельзя проводить в выходные культурно-массовые мероприятия.
- Все виды пассажирских транспортных перевозок будут осуществляться по количеству сидячих мест (ограничения не действуют только в метро).
- Посещение природных объектов, экскурсии на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемических требований, прогулки по городу и паркам – вне карантина.
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