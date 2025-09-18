На пляже он встретился с довольно редким явлением, которое иногда бывает на пляжах.

Хороший пляжный курорт должен сочетать в себе идеально чистый белый песок, нежно-голубую воду и комфортные температуры - как воздуха, так и воды. Хотя многие пляжи на самом деле соответствуют этим базовым условиям, только один может похвастаться тем, что его признали лучшим в мире.

Как пишет Express, в этом году авторитетный туристический портал Lonely Planet признал пляж Уайтхейвен в Квинсленде (Австралия) лучшим в мире. Чтобы убедиться, действительно ли там так хорошо, как о нем пишут, супруги Дэн и Джени решили посетить этот пляж и узнать, почему же его назвали лучшим в мире.

На месте пара была вынуждена признать, что пляж действительно имеет идеально белый песчаный берег, ярко-голубую воду и горячее солнце над ними. Но одна деталь поразила супругов по-настоящему: песок на пляже издает странный скрипучий звук, похожий на скрип мела, когда им пишут по школьной доске.

Видео с пляжа пара опубликовала в своем блоге в TikTok, где оно быстро стало вирусным, собрав 1,3 млн просмотров. И многие зрители в комментариях тоже были удивлены "голосом" песка.

"Почему песок скрипит?!" - спросил один.

Другие же пользователи отметили, что это явление редкое, но вполне нормальное. Звук появляется из-за трения между однородными, почти сферическими, чистыми и сухими зернами кварцевого песка, что заставляет их вибрировать и тереться друг о друга с определенной частотой, создавая звук.

Поскольку для появления звука должны сложиться довольно специфические условия, "скрипучий" песок и в самом деле можно встретить нечасто.

