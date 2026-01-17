Турист посетил 65 стран, и назвал одну, куда готов был переехать

Он назвал три страны, которые понравились ему больше всего.

Путешественник-ютубер Дэн Грек уволился с работы ради путешествий по всему миру. Он уже побывал на пяти континентах и ​​в 65 странах, включая 35 стран Африки. Как пишет Express, из них он назвал три страны, которые его больше всего поразили, при этом одна из них была настолько хороша, что он чуть было туда не переехал окончательно.

Габон

"Я скажу, что Габон в Западной Африке – невероятная страна с чрезвычайно дружелюбными людьми, огромным количеством дикой природы для исследования и невероятным животным миром", - рассказал он.

Габон - это малонаселенная страна с густыми тропическими лесами, расположенная на атлантическом побережье в субрегионе Центральной Африки, известная также как "последний рай Африки".

Здесь в дикой природе можно встретить шимпанзе, горилл и даже слонов. Среднегодовая температура в Габоне составляет около 26°C, при этом в январе она немного выше – 27°C. Лучшее время для посещения – сухой сезон с мая по сентябрь.

Исландия

"В Исландии, безусловно, самые потрясающие пейзажи, которые я когда-либо видел", - поделился Дэн.

Известная как "Страна огня и льда", эта Исландия славится своими невероятно красивыми вулканическими пейзажами, водопадами и геотермальной активностью. Туристы могут попытаться увидеть северное сияние, посетить столицу Рейкьявик, а также посетить Южное побережье, полуостров Снайфелльснес, Восточные фьорды и водопад Скоугафосс.

Среднегодовая температура в Исландии колеблется от прохладных -1°C зимой до 11°C летом.

Аргентина

Дэн признался, что эта страна ему так понравилась, что он "всерьез задумался о получении вида на жительство".

Это южноамериканская страна с разнообразными ландшафтами, где преобладает субтропический климат. Она также славится танго, величественными водопадами Игуасу. Среди других достопримечательностей этой обширной страны – столица Буэнос-Айрес, провинция Мисьонес, болота Ибера (где можно даже увидеть капибар) и живописные пейзажи Патагонии.

Среднегодовая температура варьируется в зависимости от региона, но если вы планируете посетить Буэнос-Айрес, то следует ожидать среднюю дневную температуру около 18°C.

