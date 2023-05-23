Кроме того, на территории Херсонеса россияне продолжают проводить преступные археологические раскопки.

Российские оккупанты разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический на территории Крыма. Оттуда вывезли, в частности, золото Византии.

Как сообщили в Представительстве президента Украины в АР Крым, артефакты россияне вывезли в Великий Новгород якобы на выставку. Отмечается, что из музея-заповедника оккупанты также украли древние изделия из кости, глины и других материалов.

Кроме того, на территории Херсонеса россияне продолжают проводить преступные археологические раскопки.

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Разграбление украинских музеев россиянами

Осенью 2022 года россияне ограбили художественный музей в тогда еще оккупированном Херсоне. Под видом "эвакуации" оттуда вынесли даже оргтехнику. Отмечалось, что имущество Херсонского художественного музея вывозили несколькими фурами.

Кроме того, в октябре 2022 года Министерство информационной политики и культуры Украины предупреждало, что россияне под предлогом "эвакуации" могут ограбить музеи в Крыму и учреждения других временно оккупированных территорий Украины. В частности, план "эвакуации", утвержденный россиянами, предусматривал первоочередной вывоз из музеев Крыма наиболее ценных предметов, среди которых и археологические находки из драгоценных металлов.

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