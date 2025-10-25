Если вы считаете, что Япония - это загадочная и непостижимая страна, вероятно, вы никогда не бывали в Америке.

США - одна из самых богатых стран мира, имеющая собственную интересную культуру. Многие люди мечтают перебраться в эту страну, но они часто не осознают, как много вещей в американском быту могут быть очень непривычными и даже неприятными для выходцев из других стран.

Современный "цифровой кочевник" Даниэль Моран, который сам родился и долгое время прожил в США, на страницах издания VegOutMag рассказал о 10 вещах в американском образе жизни, которые делают американскую культуру "одновременно очаровательной и сумасшедшей" и заставляют иностранцев переживать культурный шок.

1. Чаевые везде

Чаевые в США - это на самом деле как вторая параллельная экономика. Цена, которую вы видите в заведениях, предоставляющих услуги, - это не то, сколько вы должны заплатить. Если обслуживание было хорошим или замечательным, вы должны добавить к чеку еще 18-25 процентов чаевых. Если обслуживание было плохим, сообщите о своем недовольстве, чтобы они исправили ошибку, а затем дайте официанту те же чаевые за то, что он готов исправляться.

2. Цена на ценнике и на кассе разная

В большинстве стран магазины пишут на ценнике стоимость товара уже с учетом всех налогов. В США действует другая система. Сумма налога добавляется к стоимости товара уже во время оплаты. Почему так - тема для отдельного большого разговора. Просто имейте в виду, что на кассе ваш товар будет стоить на 8-12% больше, чем написано на ценнике.

3. Светские разговоры

Американцы любят "светские разговоры" ни о чем даже с незнакомцами. В лифте или в парке на скамейке случайный незнакомец может запросто поинтересоваться вашими делами и отношением к прогнозу погоды на сегодня. Для многих иностранцев это выглядит фальшиво, но для американцев это способ создать дружескую атмосферу вокруг себя.

4. Тотальный трудоголизм

Американец видит себя в первую очередь как работника, все остальное - уже потом. Две недели отпуска в год - это норма. Три - редкость. Отвечать на рабочие сообщения за ужином - привычное дело. Для людей из стран, где существует такое явление как больничный и отгул за свой счет, американцы напоминают белку в колесе, которая никогда не останавливается.

5. Запутанная система медицинского страхования

Даже сами американцы часто не понимают, как работает эта система. Медицинская страховка часто привязана к работодателю. Также имеет значение, в какую именно больницу вы обращаетесь. За один визит к врачу можно получить три отдельных счета, которые придут с разницей в несколько месяцев.

6. Бытовая гигантомания и отсутствие чувства меры

Американцы обожают все большое - от порций еды в ресторане до автомобилей размером с линкор. А если американцы включают кондиционер, то устанавливают температуру, комфортную для пингвинов. Планируя посетить кафе или магазин в США где-то посреди июля, имейте под рукой свитер, а лучше легкую куртку.

7. Тотальная автомобилизация

В мегаполисах, типа Нью-Йорка или Сан-Франциско, есть развитая система общественного транспорта. Но в меньших городах, или даже на окраинах тех же мегаполисов все становится значительно хуже. Часто там нет не только автобусных маршрутов, но даже банального тротуара. В "одноэтажной" Америке вы либо ездите на авто, либо сидите дома.

8. Показательный патриотизм

Национальный флаг на крыльце, клятвы верности государству в школе, гимн перед бейсбольным матчем между дворовыми командами - все это искренне и с громкой музыкой. Патриотизм не чужд большинству людей в мире, но за пределами США его обычно не демонстрируют так громко и пафосно.

9. Строгие правила относительно спиртного

Употребление алкоголя разрешено с 21 года, и к проверке документов при его продаже в США относятся очень серьезно. Бармен не будет угадывать ваш возраст по вашей бороде и лысине, потому что за это его оштрафуют. Если планируете покупать спиртное в США, имейте при себе документы.

10. Отказ от ответственности

В США развита культура судебных исков и денежных взысканий с бизнеса за глупости, которые делают их клиенты. Если кто-то постирал кота в стиральной машине - виновата компания-производитель, потому что не указала в инструкции запрет стирать котов в машинке. Поэтому в США будьте готовы, что на каждом шагу вас письменно будут предупреждать об отказе от ответственности за ваши действия. Ваш отель не отвечает за то, что с вами произойдет во время пешей прогулки, прокатная контора не отвечает за целостность вашего носа на арендованной доске для серфинга, а парк развлечений не отвечает за вашу реакцию на запах батута. Молча согласитесь с этим и, если надо, подпишите документ о согласии на отказ от ответственности.

