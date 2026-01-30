В США открыли исторический памятник, связанный с грандиозным мошенничеством

Эта достопримечательность была закрыта для посещений в течение десяти лет после разрушительного наводнения.

Историческая достопримечательность "Замок Скотти", расположенная в Национальном парке Долина Смерти в США, вновь открывается для туристов после десятилетнего закрытия. Об этом сообщает The Independent.

Национальный парк "Долина Смерти", расположенный в Калифорнии и Неваде, ежегодно посещают около 1,4 миллиона человек. Он хорошо известен как самое жаркое место в Северной Америке и как самое сухое и самое низкое место на континенте, расположенное на 86 метров ниже уровня моря.

Достопримечательность рассказывает во многом вымышленную историю из жизни Дикого Запада: о хитром ковбое, поисках золота, перестрелке с бандитами и дружбе.

На ее территории находится "Замок Скотти". В период своего расцвета замок был площадкой для грандиозного розыгрыша над всей Америкой.

Вальтер Скотт, мошенник по прозвищу "Скотти из Долины Смерти" и бывший гонщик шоу "Дикий Запад" Баффало Билл занялись поиском золота, убеждая людей инвестировать в вымышленную золотую шахту в Долине Смерти, куда сами инвесторы вряд ли рискнули бы попасть.

Но один из тех, кто согласился вложить деньги в эту аферу, Альберт Джонсон, все же поехал в Долину Смерти, чтобы увидеть, куда идут его деньги. Скотт попытался остановить инвестора, напугать Джонсона, устроив перестрелку с бандитами. Однако это не помогло, а Джонсон понял, что история с золотом – это мошенничество. Но это его не очень огорчило. Он считал сухой пустынный воздух полезным для здоровья, и ему понравилось приключение. Впоследствии он взял в это место жену Бесси Джонсон, и они подружились со Скоттом.

В течение девяти лет они построили дом для отдыха, который назвали "Ранчо Долины Смерти", которое впоследствии приобрело большую популярность у туристов.

Как рассказала исполняющая обязанности заместителя начальника Национального парка "Долина Смерти" Эбби Вайнс, пока достопримечательность открыта для небольшого количества экскурсий, и посетители смогут увидеть, как проходит реставрация. Стоимость экскурсии - 35 долларов США, и билеты уже распроданы до марта. Средства за билеты будут направлены на завершение реставрации, которая будет стоить около 90 миллионов долларов.

Полное открытие памятника ожидается через несколько лет.

Правительство Чили готовится создать 47-й национальный парк страны, призванный защитить почти 200 тысяч гектаров нетронутой дикой природы. Это завершит создание коридора дикой природы протяженностью 2800 километров до южного края Америки

Также мы писали о местах на планете, куда туристам лучше не ехать. Составители соответствующего рейтинга подчеркивают, что они абсолютно не призывают бойкотировать включенные в него направления, а скорее подчеркивают важность осознанного их посещения, с уважением к местной природе и жителям.

