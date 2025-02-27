Ученые смогли наблюдать за настоящим "ралли" камней.

В Национальном парке "Долина Смерти", который находится в Калифорнии, можно заметить несколько странное явление. Там можно увидеть огромные валуны, которые весят до 320 кг и со временем сами по себе перемещаются, пишет IFLScience.

Исследователи еще с 1940-х не могли понять, как это происходит, однако в 2014 году исследование, опубликованное в журнале PLOS One, разгадало такую тайну раз и навсегда, прикрепив GPS-трекеры к некоторым валунам и записав их с помощью камер замедленной съемки.

"Это исследование впервые зафиксировало парусные камни в движении, что привело к ключевому - хотя и очень, очень тонкому - открытию, которое могло бы объяснить, как они движутся", - уточнили в материале.

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Известно, что летом ипподромная плая (дно высохшего озера в пустынях - УНИАН) "Долины Смерти" является достаточно коричневой и запыленной, однако зимой на плае образуется неглубокий зимний пруд. Отмечается, что когда становится достаточно холодно, то вода замерзает, образуя тонкий слой льда толщиной от 3 до 6 мм. Это немного, однако достаточно для того, чтобы образовались глыбы, которые раскалываются и разносятся легким ветром.

"Необходимым условием для движения горных пород, которое мы наблюдали, является существование бассейна плаи, достаточно глубокого, чтобы погрузить южную часть плаи, но достаточно мелкого, чтобы оставить много скал частично открытыми на поверхности пруда. Другие повторяющиеся черты событий движения горных пород, которые мы наблюдали, включают наличие плавающего льда, температуры и солнечного света, достаточных для создания талых бассейнов во льду, и легкие ветры, которые являются достаточно устойчивыми, чтобы двигать плавающий лед", - объяснили авторы исследования.

В частности GPS-трекеры показали, что после того, как камни начали двигаться, они продвигались со скоростью от 2 до 5 метров в минуту.

Ученые, которые исследовали такое явление, наблюдали за настоящим "ралли" камней, когда 60 валунов начали двигаться одновременно, некоторые из них смогли продвинуться аж на 224 метра за несколько заходов.

"(Исследователи - УНИАН) подозревали, что лед может играть определенную роль в феномене парусных камней, но было откровением узнать, насколько тонким должен быть лед, и какой слабый ветер нужен, чтобы привести его в движение", - подытожили в материале.

Другие интересные явления в мире

Как писал УНИАН, группа впечатляющих арктических островов, принадлежащих Норвегии, ежегодно погружается в темноту на 123 дня и наблюдает уникальное явление. Речь идет об одной особой ночи, которую на Шпицбергене называют "полярной ночью", - это единственное место в Норвегии, где люди могут почувствовать странное явление неспособности отличить день от ночи.

Также сообщалось, что ранее телескоп зафиксировал редкое явление под названием кольцо Эйнштейна. На снимке можно увидеть галактику NGC 6505, которая словно нимбом окружена кольцом света.

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