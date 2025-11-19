Ни Антарктида, ни Монмартр не выдерживают наплыва туристов / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В преддверии нового года многие уважаемые туристические издательства представляют свои списки мест на планете, которые стоит посетить в следующем году.

Однако мало кто обращает внимание на места, от поездок куда лучше воздержаться. В свою очередь эксперты издательства о путешествиях Fodor's представили свой No List 2026, в который они, как и годом ранее, включили локации по всему миру, которые уже не выдерживают наплыва туристов.

Составители рейтинга подчеркивают, что они совершенно не призывают бойкотировать включенные в него направления, а скорее подчеркивают важность осознанного их посещения, с уважением к местным природе и жителям.

"Список "Нет" – это мягкий, но точный толчок к тому, чтобы сбавить темп на какое-то время – не навсегда – и дать отдых любому месту, которому явно нужна передышка", – отмечают они.

Куда лучше не ехать в 2026 году

Всего в No List 2026 от Fodor's попали восемь популярных туристических направлений по всему миру.

"Те, кто давно читает этот ежегодный список, могли заметить, что в этом году в него не попали несколько мест – например, Венеция или Барселона. Эти направления не излечились волшебным образом – они все еще погрязли в проблемах – но привычные "подопечные" слишком часто отвлекают внимание от других популярных направлений, нуждающихся в отдыхе", – подчеркнули авторы списка.

В частности, возглавила антирейтинг далекая Антарктида. На первый взгляд, учитывая отделенность континента и дороговизну туров туда, может сложиться впечатление, что это направление не является массовым. Однако в последние годы интерес к нему заметно вырос, и в итоге местная экосистема уже не выдерживает даже того сравнительно небольшого количества туристов, которые могут себе позволить поездку в Антарктику.

Восемь мест в мире, от поездок куда лучше отказаться в 2026 году

  1. Антарктида.
  2. Канарские острова, Испания.
  3. Национальный парк Глейшер, штат Монтана, США.
  4. Священный остров, Италия.
  5. Регион Юнгфрау, Швейцария.
  6. Мехико, Мексика.
  7. Момбаса, Кения.
  8. Монмартр, Франция.

Куда поехать в 2026 году вместо этого

Одновременно Fodor's представил список из 26 направлений по всему миру, куда стоит поехать в следующем году:

  1. Абу-Даби, ОАЭ.
  2. Округ Банкомб, Северная Каролина, США.
  3. Канберра, Австралия
  4. Горнолыжный регион Чили.
  5. Купевилль, Вашингтон, США.
  6. Доминика, Подветренные острова, Малые Антильские острова.
  7. Энглберг, Швейцария.
  8. Гренландия.
  9. Ика, Перу.
  10. Индио, Калифорния, США.
  11. Долина Кин, Нью-Йорк, США.
  12. Ки-Уэст, Флорида, США.
  13. Мартас-Винъярд, Массачусетс, США.
  14. Монголия.
  15. Заповедник Ол-Пейета, Кения.
  16. Орисаба, Мексика.
  17. Пласенсия, Белиз.
  18. Куинстаун, Новая Зеландия.
  19. Реджо-Эмилия: Тропа Матильды ди Каносса, Италия.
  20. Саба, Нидерландские Карибские острова.
  21. Сингапур.
  22. Азорские острова, Португалия.
  23. Замбийская Ривьера, Замбия.
  24. Салоники, Греция.
  25. Тохоку, Япония.
  26. Вюрцбург, Германия.

Лучшие недооцененные места в мире, на которые стоит обратить внимание

Как сообщал УНИАН, ранее экперты по путешествиям назвали пять недооцененных городов Европы для отпуска в 2026 году.

При этом журнал Time Out представил свой список недооцененных туристических направления в мире, куда можно сбежать от толп.

