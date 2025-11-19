Возглавила список Антарктида, которую в последние годы стали посещать слишком много туристов.

В преддверии нового года многие уважаемые туристические издательства представляют свои списки мест на планете, которые стоит посетить в следующем году.

Однако мало кто обращает внимание на места, от поездок куда лучше воздержаться. В свою очередь эксперты издательства о путешествиях Fodor's представили свой No List 2026, в который они, как и годом ранее, включили локации по всему миру, которые уже не выдерживают наплыва туристов.

Составители рейтинга подчеркивают, что они совершенно не призывают бойкотировать включенные в него направления, а скорее подчеркивают важность осознанного их посещения, с уважением к местным природе и жителям.

"Список "Нет" – это мягкий, но точный толчок к тому, чтобы сбавить темп на какое-то время – не навсегда – и дать отдых любому месту, которому явно нужна передышка", – отмечают они.

Куда лучше не ехать в 2026 году

Всего в No List 2026 от Fodor's попали восемь популярных туристических направлений по всему миру.

"Те, кто давно читает этот ежегодный список, могли заметить, что в этом году в него не попали несколько мест – например, Венеция или Барселона. Эти направления не излечились волшебным образом – они все еще погрязли в проблемах – но привычные "подопечные" слишком часто отвлекают внимание от других популярных направлений, нуждающихся в отдыхе", – подчеркнули авторы списка.

В частности, возглавила антирейтинг далекая Антарктида. На первый взгляд, учитывая отделенность континента и дороговизну туров туда, может сложиться впечатление, что это направление не является массовым. Однако в последние годы интерес к нему заметно вырос, и в итоге местная экосистема уже не выдерживает даже того сравнительно небольшого количества туристов, которые могут себе позволить поездку в Антарктику.

Восемь мест в мире, от поездок куда лучше отказаться в 2026 году

Антарктида. Канарские острова, Испания. Национальный парк Глейшер, штат Монтана, США. Священный остров, Италия. Регион Юнгфрау, Швейцария. Мехико, Мексика. Момбаса, Кения. Монмартр, Франция.

Куда поехать в 2026 году вместо этого

Одновременно Fodor's представил список из 26 направлений по всему миру, куда стоит поехать в следующем году:

Абу-Даби, ОАЭ. Округ Банкомб, Северная Каролина, США. Канберра, Австралия Горнолыжный регион Чили. Купевилль, Вашингтон, США. Доминика, Подветренные острова, Малые Антильские острова. Энглберг, Швейцария. Гренландия. Ика, Перу. Индио, Калифорния, США. Долина Кин, Нью-Йорк, США. Ки-Уэст, Флорида, США. Мартас-Винъярд, Массачусетс, США. Монголия. Заповедник Ол-Пейета, Кения. Орисаба, Мексика. Пласенсия, Белиз. Куинстаун, Новая Зеландия. Реджо-Эмилия: Тропа Матильды ди Каносса, Италия. Саба, Нидерландские Карибские острова. Сингапур. Азорские острова, Португалия. Замбийская Ривьера, Замбия. Салоники, Греция. Тохоку, Япония. Вюрцбург, Германия.

Лучшие недооцененные места в мире, на которые стоит обратить внимание

Как сообщал УНИАН, ранее экперты по путешествиям назвали пять недооцененных городов Европы для отпуска в 2026 году.

При этом журнал Time Out представил свой список недооцененных туристических направления в мире, куда можно сбежать от толп.

