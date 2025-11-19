В преддверии нового года многие уважаемые туристические издательства представляют свои списки мест на планете, которые стоит посетить в следующем году.
Однако мало кто обращает внимание на места, от поездок куда лучше воздержаться. В свою очередь эксперты издательства о путешествиях Fodor's представили свой No List 2026, в который они, как и годом ранее, включили локации по всему миру, которые уже не выдерживают наплыва туристов.
Составители рейтинга подчеркивают, что они совершенно не призывают бойкотировать включенные в него направления, а скорее подчеркивают важность осознанного их посещения, с уважением к местным природе и жителям.
"Список "Нет" – это мягкий, но точный толчок к тому, чтобы сбавить темп на какое-то время – не навсегда – и дать отдых любому месту, которому явно нужна передышка", – отмечают они.
Куда лучше не ехать в 2026 году
Всего в No List 2026 от Fodor's попали восемь популярных туристических направлений по всему миру.
"Те, кто давно читает этот ежегодный список, могли заметить, что в этом году в него не попали несколько мест – например, Венеция или Барселона. Эти направления не излечились волшебным образом – они все еще погрязли в проблемах – но привычные "подопечные" слишком часто отвлекают внимание от других популярных направлений, нуждающихся в отдыхе", – подчеркнули авторы списка.
В частности, возглавила антирейтинг далекая Антарктида. На первый взгляд, учитывая отделенность континента и дороговизну туров туда, может сложиться впечатление, что это направление не является массовым. Однако в последние годы интерес к нему заметно вырос, и в итоге местная экосистема уже не выдерживает даже того сравнительно небольшого количества туристов, которые могут себе позволить поездку в Антарктику.
Восемь мест в мире, от поездок куда лучше отказаться в 2026 году
- Антарктида.
- Канарские острова, Испания.
- Национальный парк Глейшер, штат Монтана, США.
- Священный остров, Италия.
- Регион Юнгфрау, Швейцария.
- Мехико, Мексика.
- Момбаса, Кения.
- Монмартр, Франция.
Куда поехать в 2026 году вместо этого
Одновременно Fodor's представил список из 26 направлений по всему миру, куда стоит поехать в следующем году:
- Абу-Даби, ОАЭ.
- Округ Банкомб, Северная Каролина, США.
- Канберра, Австралия
- Горнолыжный регион Чили.
- Купевилль, Вашингтон, США.
- Доминика, Подветренные острова, Малые Антильские острова.
- Энглберг, Швейцария.
- Гренландия.
- Ика, Перу.
- Индио, Калифорния, США.
- Долина Кин, Нью-Йорк, США.
- Ки-Уэст, Флорида, США.
- Мартас-Винъярд, Массачусетс, США.
- Монголия.
- Заповедник Ол-Пейета, Кения.
- Орисаба, Мексика.
- Пласенсия, Белиз.
- Куинстаун, Новая Зеландия.
- Реджо-Эмилия: Тропа Матильды ди Каносса, Италия.
- Саба, Нидерландские Карибские острова.
- Сингапур.
- Азорские острова, Португалия.
- Замбийская Ривьера, Замбия.
- Салоники, Греция.
- Тохоку, Япония.
- Вюрцбург, Германия.
Лучшие недооцененные места в мире, на которые стоит обратить внимание
Как сообщал УНИАН, ранее экперты по путешествиям назвали пять недооцененных городов Европы для отпуска в 2026 году.
При этом журнал Time Out представил свой список недооцененных туристических направления в мире, куда можно сбежать от толп.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Намного лучше Рима или Венеции": путешественник назвал свой любимый город в Италии
- В Северной Ирландии находится скрытый остров-жемчужина, на котором почти нет людей
- Названа самая желанная среди туристов страна мира
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.