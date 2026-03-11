Шестеро студентов поехали на сезонную подработку на Аляску и вернулись с $15 тысячами

Группа из шести студентов из Белграда поехала на сезонную работу на Аляску, привлеченная возможностью высокого дохода, и вернулась с впечатляющими результатами. Они доказали, что за четыре месяца упорного труда можно обеспечить себе старт на дальнейшую жизнь. Своим опытом они поделились с изданием Blic.

Молодые люди отправились за тысячи километров от дома в поисках лучшего заработка. Их пунктом назначения стал Сьюард - рыбацкий порт на Аляске, небольшой городок, словно с открытки: тихий, уютный и удаленный, идеальный для временной работы. Работы там хватает, но почти нет мест, где можно потратить заработанные деньги.

Филип, Милош, Слободан, Никола, Йована и Нада решили воспользоваться этой возможностью и серьезно взялись за работу. Эта трудолюбивая шестерка планировала работать четыре месяца - именно столько действуют их рабочие разрешения, не менее 12 часов в день, семь дней в неделю. После этого они вернутся домой с чувством победы и заработком примерно до 15 000 долларов, рассказывает СМИ.

Студенты поделились, что решили поехать на Аляску по совету своего друга, который побывал там в прошлом году и смог хорошо заработать. Для тех, кто приезжает впервые, почасовая оплата составляет около 9 долларов, а работники с опытом могут получать до 11 долларов в час. Если же работать сразу на двух работах, недельная нагрузка может достигать примерно 84 часов.

"Мы приехали сюда через AYUS - одно из лучших агентств, которое работает со студентами и отправляет их в Соединенные Штаты на работу летом. Принцип программы заключается в том, что вы работаете четыре месяца, а в пятом месяце путешествуете по США и тратите заработанные деньги. Все студенты могут участвовать в этой программе, но виза обычно предоставляется тем, кто имеет хорошие результаты в учебе, и самым молодым. Если посольство подозревает, что вы можете остаться в Америке навсегда, запрос отклоняется", - пояснил Филипп.

Поездка позволила одной из студенток осуществить важные планы: денег хватило, чтобы купить земельный участок в районе Ледино и оплатить свадьбу. Перед новым сезоном работы в этом году Николь уже успела выйти замуж.

Другие участники группы также имеют конкретные цели, поэтому тяжелый труд их не пугает. Ребята выполняют преимущественно работу на воде и в порту: помогают спускать и поднимать лодки, ремонтируют двигатели, меняют масло, управляют лодками и иногда помогают капитанам во время рыбалки, за что часто получают чаевые. Тем временем Йована работает горничной в туристическом комплексе и кемпинге, а Нада занимается документами в офисе бронирования.

Молодежь надеется вернуться в следующем году. Эти деньги помогут им содержать семьи, начать бизнес или построить дом в Белграде.

"У каждого из нас есть планы, но я предпочитаю не говорить о них слишком много, чтобы они не пропали зря. Я хочу начать бизнес и что-то сделать с деньгами, которые зарабатываю здесь", - поделился парень.

