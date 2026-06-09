Португалия перевезла 2 миллиона тонн песка, чтобы спасти пляжи: вот что из этого получилось

Стоимость проекта составляет 17,2 миллиона евро.

Португалия перевозит 2,2 миллиона тонн песка, чтобы восстановить пляжи курортного региона Алгарве. Операция охватывает более 6 километров побережья между Квартейрой и Гаррао, пишет EcoNews.

Песок добывают с морского дна, везут на корабле и равномерно рассыпают вдоль берега. Благодаря этому пляж должен расшириться примерно на 37 метров. Сообщается, что работы проходят поэтапно в нескольких районах – Трафаль, Вале-ду-Лобо, Гаррао, Форте-Нова и Квартейра. Общий объем материала – около 1,8 миллиона кубических ярдов осадочных пород.

Указанная стоимость проекта – 17,2 миллиона евро. Для понимания масштаба: это деньги за песок, который море может забрать обратно уже через несколько лет.

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Зачем это нужно

Алгарве – один из самых популярных курортов Европы. Но то самое побережье, которое ежегодно собирает миллионы туристов, постепенно разрушается из-за эрозии, поднятия уровня моря и штормов. Без вмешательства волны начнут подмывать скалы, здания и инфраструктуру.

Министр окружающей среды Мария да Граса Карвалью заявила, что правительство стремится обеспечить "безопасность людей и защиту побережья".

Это уже не первая такая операция. Подобные работы в Алгарве проводились в 1998, 1999, 2006 и 2010 годах. После операции 2010 года значительная часть насыпанного песка была снова смыта морем. То есть речь идет не о постоянном решении, а о временном буфере, который дает время – но не останавливает процесс навсегда.

Отмечается, что искусственное подсыпание считается более мягким методом по сравнению с бетонными волнорезами или каменными укреплениями: пляж остается пляжем, а не стеной. Но "более мягкий" не означает "дешевле" или "проще" – с точки зрения логистики это полноценная морская операция с кораблями, трубопроводами и экологическим мониторингом.

Новости туризма

Ранее УНИАН писал, что туристы, приехавшие в европейскую страну на майские праздники 2026 года, были шокированы местными ценами – особенно в заведениях общественного питания. Семья из двух взрослых и двух детей потратила 68,20 евро только за один обед, а мидии и кальмары в отдельных ресторанах стоили по 23–25 евро за порцию. Отдельно туристов удивила парковка – 20 евро в час возле Старого города.

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