Португальский пляж с незабываемыми закатами признали лучшим в Европе в 2026 году

Пляж Монте Клериго (Monte Clerigo) в популярном португальськом курортном регионе Алгарви признали лучшим в Европе в 2026 году.
К такому выводу пришла команда влиятельного туристического портала European Best Destinations, проанализировав сотни пляжей по всей Европе.
Каждое направление оценивалось по совокупности критериев, включая: природную красоту, качество воды, доступность, семейную атмосферу, аутентичность, доступные виды активного отдыха, охрану окружающей среды, пляжные услуги, качество близлежащего жилья и общую атмосферу.
Затем 30 пляжей с наивысшим рейтингом были представлены международной комиссии путешественников, которые и определили лучшие пляжи Европы в 2026 году.
Португальский пляж Монте Клериго на побережье Коста-Висентина, победивший в рейтинге, все больше привлекает путешественников, ищущих аутентичность, нетронутую природу, морской воздух, культуру серфинга, пешеходные маршруты и сдержанную роскошь вдали от переполненных курортов.
Известный своими золотыми скалами, дикими атлантическими пейзажами и незабываемыми закатами, он быстро завоевывает репутацию одного из лучших "пляжей для закатов" в Португалии. Каждую пятницу вечером местные жители и туристы собираются босиком у океана в культовом ресторане O Sargo, чтобы насладиться живой музыкой Música Ao Vivo, свежими морепродуктами и одним из самых красивых закатов в Португалии.
В то же время этот район постепенно привлекает международную публику. Весной этого года Александр Гримальди, сын принца Альберта II Монакского, был замечен наслаждающимся атмосферой Монте-Клериго. Также это место часто посещает знаменитый модельер Кристиан Лубутен. Одновременно в регионе наблюдается рост нового поколения изысканных частных вилл и дизайнерских домов для отдыха.
10 самых красивых пляжей Европы в 2026 году
- Пляж Монте Клериго, Алгарви, Португалия.
- Пляж Вутуми, остров Антипаксос, Греция.
- Пляж Фтери, остров Кефалония, Греция.
- Пляж Элафониси, остров Крит, Греция.
- Пляж Больяско, Лигурия, Италия.
- Пляж Кала Мескида, остров Майорка, Испания.
- Пляж Квальвика, остров Москенесей, Норвегия.
- Пляж Ровинья, остров Корфу, Греция.
- Пляж Капуташ, Анталья, Турция.
- Пляж Палеокастрица, остров Корфу, Греция.
Другие рекомендации от European Best Destinations
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты European Best Destinations признали испанскую столицу Мадрид признали лучшим направлением Европы для посещения в 2026 году.
При этом команда портала признала кипрскую столицу Никосию лучшим культурным направлением Европы в 2026 году.
Тем временем, словенский городок Марибор они назвали винной столицей Европы 2026 года.
