Португальский пляж с незабываемыми закатами признали лучшим в Европе в 2026 году

Всего в рейтинг попали 10 потрясающи пляжей по всей Европе.

Пляж Монте Клериго (Monte Clerigo) в популярном португальськом курортном регионе Алгарви признали лучшим в Европе в 2026 году.

К такому выводу пришла команда влиятельного туристического портала European Best Destinations, проанализировав сотни пляжей по всей Европе.

Каждое направление оценивалось по совокупности критериев, включая: природную красоту, качество воды, доступность, семейную атмосферу, аутентичность, доступные виды активного отдыха, охрану окружающей среды, пляжные услуги, качество близлежащего жилья и общую атмосферу.

Затем 30 пляжей с наивысшим рейтингом были представлены международной комиссии путешественников, которые и определили лучшие пляжи Европы в 2026 году.

Португальский пляж Монте Клериго на побережье Коста-Висентина, победивший в рейтинге, все больше привлекает путешественников, ищущих аутентичность, нетронутую природу, морской воздух, культуру серфинга, пешеходные маршруты и сдержанную роскошь вдали от переполненных курортов.

Известный своими золотыми скалами, дикими атлантическими пейзажами и незабываемыми закатами, он быстро завоевывает репутацию одного из лучших "пляжей для закатов" в Португалии. Каждую пятницу вечером местные жители и туристы собираются босиком у океана в культовом ресторане O Sargo, чтобы насладиться живой музыкой Música Ao Vivo, свежими морепродуктами и одним из самых красивых закатов в Португалии.

В то же время этот район постепенно привлекает международную публику. Весной этого года Александр Гримальди, сын принца Альберта II Монакского, был замечен наслаждающимся атмосферой Монте-Клериго. Также это место часто посещает знаменитый модельер Кристиан Лубутен. Одновременно в регионе наблюдается рост нового поколения изысканных частных вилл и дизайнерских домов для отдыха.

10 самых красивых пляжей Европы в 2026 году

Пляж Монте Клериго, Алгарви, Португалия. Пляж Вутуми, остров Антипаксос, Греция. Пляж Фтери, остров Кефалония, Греция. Пляж Элафониси, остров Крит, Греция. Пляж Больяско, Лигурия, Италия. Пляж Кала Мескида, остров Майорка, Испания. Пляж Квальвика, остров Москенесей, Норвегия. Пляж Ровинья, остров Корфу, Греция. Пляж Капуташ, Анталья, Турция. Пляж Палеокастрица, остров Корфу, Греция.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты European Best Destinations признали испанскую столицу Мадрид признали лучшим направлением Европы для посещения в 2026 году.

При этом команда портала признала кипрскую столицу Никосию лучшим культурным направлением Европы в 2026 году.

Тем временем, словенский городок Марибор они назвали винной столицей Европы 2026 года.

