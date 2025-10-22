Это уже второй подобный случай за месяц.

Аэропорт литовской столицы Вильнюса в ночь с 21 на 22 октября 2025 года приостанавливал воздушное движение из-за проникновения в ее воздушное пространство десятков воздушных шаров с контрабандой из Беларуси.

Как пишет Sky News, это уже второй случай закрытия крупнейшего аэропорта страны из-за подобного инцидента за месяц – 5 октября гелиевые шары с контрабандными сигаретами также привели к отмене и задержкам рейсов.

"Работа была нарушена из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет из Беларуси", – говорится в заявлении Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

По состоянию на раннее утро среды, 22 октября, "из-за эксплуатационных ограничений" уже была затронута работа почти 30 рейсов. Хотя аэропорт уже возобновил работу, несколько рейсов были отменены или задержаны.

В свою очередь глава Национального центра реагирования на кризисные ситуации Литвы Вильмантас Виткаускас заявил, что массовый прилет метеошаров из Беларуси выглядит как скоординированная операция, пишет LRT.

По его словам, власти уже перехватили более десяти дронов, а также задержали четырех человек, связанных с этой атакой. Всего же, по оценкам литовской стороны, на страну из Беларуси этой ночью летели несколько десятков контрабандных воздушных шаров.

Атаки на аэропорты в Европе – что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в последние недели аэропорты в разных странах Европы неоднократно сталкивались с перебоями из-за обнаружения дронов или других подозрительных объектов в воздушном пространстве. В частности, пострадали аэропорты Копенгагена, Мюнхена и других стран Балтийского региона.

В то же время в Литве в этом году уже было перехвачено 487 партий сигарет, отправленных из Беларуси с использованием воздушных шаров. Пограничники также задержали 87 человек, подозреваемых в причастности к воздушной контрабанде, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Помимо воздушных шаров, в этом году было изъято 45 дронов, перевозивших нелегальные сигареты из Беларуси.

При этом польские и латвийские пограничники также недавно перехватили воздушные шары с сигаретами, запущенными из Беларуси. Отмечается, что такая воздушная контрабанда активизировалась в этом году на фоне возведения физического барьера на границе ЕС и Беларуси и установки системы видеонаблюдения вдоль всей границы с Беларусью.

