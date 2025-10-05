Воздушное пространство будет закрыто как минимум до 04:30 воскресенья, 5 октября.

Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса в Литве было закрыто из-за обнаружения воздушных шаров. Об этом сообщает портал LRT.lt.

Всего в направлении аэропорта Вильнюса направлялось около 13 таких объектов. Решение о закрытии воздушного пространства приняли из-за опасности для взлета и посадки самолетов.

На веб-сайте аэропорта указано, что воздушное пространство будет закрыто до 04:30 воскресенья, 5 октября.

Представитель LTOU сообщила журналистам, что рейсы, которые должны были совершить посадку в Вильнюсе, были перенаправлены в аэропорты Каунаса (Литва) и Риги (Латвия).

Авторы материала отмечают, что это не первый подобный случай в аэропорту Вильнюса. 27 сентября Служба общественной безопасности зафиксировала три запрещенных полета дронов в районе аэропорта.

О фиксации дрона сообщалось и 21 августа. В обоих случаях полеты были временно остановлены, а самолеты – перенаправлены в другие аэропорты.

Дроны в Европе: что стоит знать

В течение последних нескольких недель над рядом стран Европы фиксируются неизвестные дроны. В определенных государствах не исключали, что за этим может стоять Россия.

К примеру, на днях Bild сообщил, что неизвестные дроны кружили над базой Бундесвера. Беспилотники заметили над инновационным центром, где испытываются БПЛА следующего поколения.

Тем временем Бельгия расследует появление 15 таинственных дронов над своей базой. Они пролетели над военной базой Эльзенборн, недалеко от границы с Германией.

