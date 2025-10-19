Их заметили сотрудники службы безопасности и работники аэропорта.

Один из крупнейших аэропортов Германии - мюнхенский - временно приостанавливал работу в субботу вечером из-за сообщений о появлении неизвестных дронов. Впрочем, как пишет AP, правоохранители не смогли подтвердить эти наблюдения.

По словам представителей полиции и аэропорта, "подозрительные объекты" заметили несколько человек, в частности сотрудники службы безопасности и работники аэропорта около 22:00 по местному времени в течение получаса, а затем это повторились еще раз около 23:00.

Как сообщили в аэропорту, влияние инцидента на расписание полетов и пассажиров было незначительным: три рейса пришлось перенаправить, но два из них впоследствии таки приземлились в Мюнхене, а один вылет отменили.

Видео дня

Немецкая полиция заявила, что в ходе проверки не обнаружила никаких дронов или подозрительных лиц поблизости.

По данным СМИ, работу аэропорта возобновили еще до полуночи и, как уточнила администрация, в воскресенье полеты осуществлялись в обычном режиме.

"Этот случай стал очередным в череде инцидентов с неизвестными беспилотниками в воздушном пространстве стран ЕС. Ранее в этом месяце аэропорт Мюнхена уже дважды закрывали в течение 24 часов из-за похожих сообщений, что тогда повлияло на тысячи пассажиров", - говорится в публикации.

Дроны над аэропортами в Европе

Как писал УНИАН, в начале октября аэропорт Мюнхена приостанавливал полеты из-за обнаружения нескольких неизвестных дронов. В результате, семнадцать вылетов были отменены, еще 15 прибывающих бортов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. Тогда говорилось, что несколько человек видели дрон возле аэропорта, а позже - над аэродромом. Сотрудники федеральной полиции и полиции штата вели мониторинг территории, искали летающие объекты и подозрительных лиц, но тщетно.

Вас также могут заинтересовать новости: