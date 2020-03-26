"Книжный Арсенал" в Киеве перенесут из-за коронавируса

Фестиваль перенесут на конец августа 2020 года.

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения коронавируса, Художественный арсенал решил перенести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» на конец августа 2020 года.

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Как сообщили организаторы, что для них это очень непростое решение, однако безопасность посетителей и участников всегда на первом месте.

«Мы готовы провести "Книжный Арсенал" в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его спланировали. И мы верим, что он так же необходим нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому команда Книжного Арсенала продолжает работу над подготовкой фестиваля. Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем меняться вместе с ней», — отметила координатор фестиваля Юлия Козловец.

Предварительно Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» был запланирован на 20-24 мая 2020 года.

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