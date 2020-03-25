Коронавирус: из Стамбула в Киев вылетели 430 украинцев – генконсул

В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев.

В ночь на среду, 25 марта, в Украину из Стамбула вылетели два самолета с 430 украинцами на борту.

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Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман в Twitter.

«Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину», - написал Гаман.

Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України.

У транзитній зоні а/п Стамбула перебуває близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в а/п та швидшого повернення в 🇺🇦 pic.twitter.com/DWaylRsEPb — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) March 24, 2020

Как сообщал УНИАН, более тысячи украинцев хотят вернуться из Турции в Украину.

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