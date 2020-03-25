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Коронавирус: из Стамбула в Киев вылетели 430 украинцев – генконсул

03:25, 25 марта 2020
Новости туризма
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Украинцы вылетели в ночь на 25 марта / Фото: Gaman/Twitter

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Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман в Twitter.

«Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину», - написал Гаман.

Как сообщал УНИАН, более тысячи украинцев хотят вернуться из Турции в Украину.

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