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Германия поможет эвакуировать граждан Украины из стран Латинской Америки

14:18, 24 марта 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время организованной в Посольстве ФРГ в Украине совместной видео-пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который находится в Берлине.

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"Сегодняшнюю беседу мы начали с противодействия коронавирусу и с координации усилий. Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, чтобы немецкие самолеты могли подхватывать, забирать наших граждан из отдаленных уголков мира для перевозки их в Германию, откуда мы, Украина, уже им будем помогать добираться на Родину", - сказал Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о странах Латинской Америки.

"Мы обсудили алгоритм, по которому это будет работать, и сейчас наши посольства отработают все детали", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кулеба заявил, что в настоящее время труднее всего возвращать украинцев домой из стран Латинской Америки и Тихоокеанского региона.

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