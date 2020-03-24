Германия поможет эвакуировать граждан Украины из стран Латинской Америки

Посольства Украины и Германии отработают все детали эвакуации.

Немецкие самолеты помогут эвакуировать украинцев из отдаленных уголков мира, в том числе из стран Латинской Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время организованной в Посольстве ФРГ в Украине совместной видео-пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который находится в Берлине.

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"Сегодняшнюю беседу мы начали с противодействия коронавирусу и с координации усилий. Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, чтобы немецкие самолеты могли подхватывать, забирать наших граждан из отдаленных уголков мира для перевозки их в Германию, откуда мы, Украина, уже им будем помогать добираться на Родину", - сказал Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о странах Латинской Америки.

"Мы обсудили алгоритм, по которому это будет работать, и сейчас наши посольства отработают все детали", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кулеба заявил, что в настоящее время труднее всего возвращать украинцев домой из стран Латинской Америки и Тихоокеанского региона.

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